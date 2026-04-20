Újabb állomásához érkezett az egyik legnagyobb magyarországi közlekedésfejlesztési beruházás

Az M1-es autópálya bővítése újabb állomásához érkezett a Csabdi és Bicske közötti utat átívelő híd építésével. A 78 kilométeren kétszer három sávra plusz ITS sávszélességre bővülő autópályán 72 hidat és felüljárót építenek át, vagy létesítenek újat.
2026.04.20, 17:09
Frissítve: 2026.04.20, 17:18

Folyamatosan haladnak a pályahíd szélesítési és építési munkálatai az M1-es autópályán Bicske térségében – derült ki a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. posztjából. A sztráda bővítését célzó átfogó beruházásban ezúttal a Csabdi és Bicske közötti földutat átívelő híd fejlesztéséről tájékoztattak friss fotókkal a Facebook-oldalukon – számolt be róla az Origo.

Készül a Csabdi és Bicske közötti földutat átívelő híd az M1-es autópályán / Fotó: MKIF / Facebook

Új forgalmi rend az M1-esen

A beruházó beszámolója szerint a kivitelezők már a támaszok zsaluzási munkálatait végzik a bicskei autópálya-csomóponttól mintegy egy kilométerre (Budapest irányában) található hídon.

A 78 kilométeren kétszer sávra plusz ITS sávszélességre bővülő autópályán 72 hidat és felüljárót építenek át, vagy létesítenek újat

 – teszi hozzá a Magyar Építők cikke. 

A posztból az is kiderül, április 15-én új forgalmi rend lépett életbe Bicske térségében, aminek köszönhetően dinamikusabbá válhat a közlekedés. A forgalmi rend változásairól, a zárásokról a megszokott módon minden alkalommal tájékoztat az MKIF információs csoportjában, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat ezen a linken keresztül.

Az elmúlt időszakban új mérföldkőhöz érkezett az M1-es bővítése – erről itt írtunk bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
