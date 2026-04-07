Továbbra is mélyen, a jegybank 3 százalékos célja alatt lehet az infláció Magyarországon. Szerdán közli a Központi Statisztikai Hivatal a márciusi inflációs adatokat, a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint a februári 1,4 százalék után a múlt hónapban a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal, míg míg februárhoz viszonyítva 0,7 százalékkal emelkedhettek.

Varga Mihály feszülten figyel: órákon belül kiderül, hogy betette-e már a lábát az iráni háború a magyar gazdaságba

Az idei év kifejezetten jól indult inflációs szempontonból: februárban közel tízéves mélyponton volt a drágulás üteme, ráadásul pont az év elején, amikor a vállalatok végrehajtják az átárazásaikat. A kedvező inflációs folyamatok hatására a Magyar Nemzeti Bank is csökkentette alapkamatot 25 bázisponttal, ugyanakkor a kamatdöntést követő szokásos sajtótájékoztatóján Varga Mihály jelezte, hogy nem indít kamatcsökkentési ciklust a jegybank.

Az élet pedig a jegybankelnök óvatosságát igazolta, február végén ugyanis kitört az iráni háború. A perzsa állam az amerikai–izraeli támadásokra válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj- és LNG-kereskedelmének egyötöde halad át naponta. Pontosabban haladna, számítások szerint naponta több mint 10 millió hordó olaj esik ki a világpiacról, ami négyéves rekordra emelte az olajárakat. A vészforgatókönyvek pedig az idő múlásával egyre inkább valósággá válnak, ugyanis ha április 12-ig nem zárul le a háború, akár súlyos üzemanyaghiány is kialakulhat Európában. A jegybank a márciusi inflációs jelentésében erre reagálva változtatta meg a magyar gazdaság sarokszámait:

míg az inflációs várakozását 3,2 százalékról 3,7 százalékra emelte,

addig a GDP-növekedési jóslatát 2,4 százalékról 1,7 százalékra csökkentette.

„Márciusban alapjaiban alakulhattak át az inflációs folyamatok. A január–februári időszakot historikusan is alacsony átárazás jellemezte, amely az időszak szerepét figyelembe véve pozitív képet vetített előre az egész éves inflációra. A közel-keleti események és az azok nyomán megugró energiaárak azonban gyökeresen átírták a várakozásokat és számottevően növelték a bizonytalanságot” – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője, aki hozzátette, az üzemanyagárakon keresztül a háború hatása gyorsan begyűrűzött a magyar gazdaságba, és ugyan a védett árakat vezettek be, havi alapon ezzel együtt is

érdemi, 5 százalék körüli áremelkedés történhetett a kutakon, amely 0,3 százalékpontot adhatott a havi áremelkedéshez.

Ezt a hatást némiképp mérsékli az inflációban, hogy márciusban a januári rezsistop hatása is megjelenik a statisztikában. Ráadásul elképzelhető, hogy egyelőre kivártak a vállalatok az áremelésekkel, mert annak ellenére, hogy gyengült a forint az iráni háború hírére, éves alapon még így is erősödést mutatott a jegyzés, miközben az üzemanyagárak is tavalyi szintjük alatt alakultak, vagyis a közvetlen árnyomást még nem érzékelhették.