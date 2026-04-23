Deviza
EUR/HUF366,17 +0,37% USD/HUF313,09 +0,47% GBP/HUF422,12 +0,34% CHF/HUF398,57 +0,4% PLN/HUF86,32 +0,44% RON/HUF71,92 +0,37% CZK/HUF15,03 +0,35% EUR/HUF366,17 +0,37% USD/HUF313,09 +0,47% GBP/HUF422,12 +0,34% CHF/HUF398,57 +0,4% PLN/HUF86,32 +0,44% RON/HUF71,92 +0,37% CZK/HUF15,03 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58% BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58%
orosz olaj
mol
barátság
Slovnaft

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – jelentette be a BÉT-en a Mol. Közben a Molt is ellátó vezeték közelében történt újabb oroszországi robbantásról érkezett hír, erről külön cikkünkben írunk.
VG
2026.04.23, 14:13
Frissítve: 2026.04.23, 14:49

A Mol csoport ma kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon – olvasható a társaság tőzsdei közleményében. A Barátság-vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.

Százhalombatta, Mol, olaj, kőolaj Barátság kőolajvezeték Dunai Finomító, DuFi
Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az olaj már ma hajnalban megérkezett Szlovákiába a szlovák gazdasági miniszter közlése szerint.

A Világgazdaság ma délelőtt  számolt be róla, hogy az orosz olaj már hajnal óta érkezik újból az északi szomszédunkhoz. Szlovákia megerősítette, hogy csütörtök éjjeltől ismét érkezik hozzá orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken – írja az Euronews Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közleményére hivatkozva. A gazdasági minisztérium tájékoztatása szerint az olajszállítás hajnali két órakor állt helyre, három hónapos szünetelés után.

A Mol már készült

A Mol már szerdán közölte, hogy azt a tájékoztatást kapta az ukrán szakasz üzemeltetője az Ukrtransznaftától, hogy délben megkezdődött a kőolaj fogadása Feéroroszrszág felől a Barátság-vezetékrendszeren keresztül Ukrajnában. Ezután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nem vétózza tovább az EU hitelét. Mivel már Szlovákiába is érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken, Ukrajna megkaphatja az uniós pénzt.

Mindazonáltal nem ígérkezik az olajimport zökkenőmentesnek a ma délutáni friss hírek alapján: ukrán dróntámadás ért Oroszországban egy kulcsfontosságú vezetéket, amelytől nagyban függ Oroszország és annak nyugati exportja. A támadásban állítólag három olajtartály sérült meg, és nagy tűz keletkezett.

Energiabiztonság

380 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
