Orbán Viktor nyíltan elmondta, Ukrajna állhat-e a szerb–magyar gázvezeték elleni támadás mögött: „A fenyegetőzés nem vezet jóra”

Célszerű a helyén kezelni a Szerbiában a Török Áramlat gázvezeték ellen, Magyarkanizsa közelében tervezett akciót: élesen el kell választani a tényeket és a feltételezéseket. Erre Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet hétfő délelőtti tájékoztatóján.

Orbán a szabotázsterv kapcsán: Nem rombolnám tovább az ukrán–magyar kapcsolatokat… / Fotó: AFP

Egy migránscsoport került képbe

A vezetékkel kapcsolatos eseményekről ma délelőtt készített összefoglalót az M1 tévécsatorna. Eszerint tegnap reggel a hajnali órákban vonultak ki a szerb különleges egységek, a szerb rendőrség és a katonaság az információikban szereplő területre. Loboda Árpád, a csatorna tudósítója elmondta: az egyenruhások

két táskában mintegy 4 kilogramm, a későbbi vizsgálok során egyértelműen plasztikbombának bizonyuló anyagot,

egy külön táskában pedig a bomba működtetéséhez szükséges szerszámokat, eszközöket (például az élesítéshez szükséges gyújtózsinórt) találtak.

Hajnali fél kettőre eltávolították a robbanóanyagokat, késő délutánra pedig bizonyosságot nyert, hogy valóban plasztikbombáról van szó.

A helyszínre a biztonsági erők több hónapos kutatása és nyomozása után mentek ki. Már tudható volt, hogy a robbantásra egy migránscsoport készült, de korábban nem volt alkalmuk az elfogásukra. A szervezet igazgatója azt mondta a tudósító szerint, hogy az érintett személyt akár három nap alatt is elfoghatják, de talán több időre lesz szükség. Mindenesetre nagy erőkkel keresik, körözik. Időközben intézkedtek a gázvezeték nyomvonalának védelméről. A szerb államfő ezekről a fejleményekről már hétfőn délelőtt tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és jelezte, hogy a továbbiakról is értesíti.

A megbeszélés után a magyar kormányfő

összehívta a védelmi tanácsot,

intézkedett a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelméről,

ma délelőtt pedig a kiskundorozsmai gázátvételi ponton ellenőrizte a létesítmény védelmét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök néhány dolgot leszögezett.

Nem tudni, ki áll a tervezett szabotázs mögött

Orbán Viktor többek között hangsúlyozta a Török Áramlat gázvezeték fontosságát Magyarország ellátásában. „Ez a vezeték a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, a magyar gazdaság leáll” – érzékeltette a létesítmény fontosságát.