Arról faggatták az időseket a számlálók, hogy kire szavaznak – botrány a nyírbogáti otthonban

Rövid időre megszakadt a mozgóurnás szavazás egy nyírbogáti idősotthonban, miután egy delegált a választópolgár szavazási szándékáról tett fel kérdést. Az eset miatt jegyzőkönyv készült, és a bizottság elnöke azonnali intézkedéseket rendelt el.
Ballagó Dániel
2026.04.12, 15:19
Frissítve: 2026.04.12, 15:41

Rendkívüli incidens zavarta meg a választás menetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogáton, a 2. számú szavazókörhöz tartozó mozgóurnás szavazás során. A szavazatszámláló bizottság két tagja – köztük egy delegált – az idősotthonba érkezett, hogy biztosítsák a voksolás lehetőségét az ott élők számára.

Titkossági vita miatt fél órára leállt a mozgóurnás szavazás Nyírbogáton / Fotó: Purger Tamás

A helyszínen azonban vita alakult ki, miután az egyik delegált megkérdezte az egyik választópolgártól, hogy kire kíván szavazni. A választó ezt megtagadta, hivatkozva a szavazás titkosságára.

A szavazás titkossága alapelv

A választási eljárásról szóló szabályok egyértelműen rögzítik: a szavazás titkos, a választópolgár döntése nem kérhető számon, és arra vonatkozó kérdés nem tehető fel.

Az eset kapcsán a szavazókör elnöke, Fülöp Hajnalka Tünde megerősítette: a delegált a figyelmeztetés ellenére is tovább feszegette a kérdést, ami indokolttá tette a beavatkozást.

Fél órára leállt a mozgóurnázás

A történtek után a mozgóurnás szavazást azonnal felfüggesztették, a bizottsági tagokat visszarendelték a szavazókörbe. Ott az elnök rövid, rendkívüli tájékoztatást tartott a választási szabályok betartásáról. A szavazás mintegy félórás megszakítást követően folytatódhatott.

Jegyzőkönyv rögzíti az incidenst

Az esetről hivatalos jegyzőkönyv készült, amely dokumentálja a történteket és a választási rend megzavarását. Az érintett delegált vitatta a történtek egy részét, ugyanakkor a bizottság szükségesnek tartotta az eset rögzítését. A közjáték után a szavazás rendben folytatódott, a mozgóurnás voksolás is befejeződött. Az eset ugyanakkor rávilágít arra, hogy a választási eljárás során a jogszabályok pontos ismerete és betartása kulcsfontosságú – különösen a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő választópolgárok esetében.

