Mérgező bébiétel kerülhetett több ezer magyar háztartásba

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett termékek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Patkányméreg került egy csecsemőknek készült ételbe (illusztráció)

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól

Kiszerelés: 190 g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő

EAN száma: 4062300021112

A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

A termékvisszahívás oka: toxikológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt gyermeke ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása szerint a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi – írta cikkében az Origo.