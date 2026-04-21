termékvisszahívás
NKFH
élelmiszeripar

Mérgező bébiétel kerülhetett több ezer magyar háztartásba

A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiételek fogyasztóktól való visszahívását kezdeményezte. A csecsemőknek készült ételekkel kapcsolatban több országban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége, patkányméreg kerülhetett a készítményekbe.
VG
2026.04.21, 12:05
Frissítve: 2026.04.21, 12:39

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett termékek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Patkányméreg került egy csecsemőknek készült ételbe (a termék képe illusztráció)
Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól
  • Kiszerelés: 190 g
  • Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
  • EAN száma: 4062300021112
  • A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG
  • Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

A termékvisszahívás oka: toxikológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt gyermeke ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása szerint a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi – írta cikkében az Origo.

