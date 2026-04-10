Deviza
EUR/HUF377,36 +0,15% USD/HUF322,06 -0,06% GBP/HUF432,9 +0,04% CHF/HUF408 +0,12% PLN/HUF88,9 +0,2% RON/HUF74,11 +0,15% CZK/HUF15,48 +0,16% EUR/HUF377,36 +0,15% USD/HUF322,06 -0,06% GBP/HUF432,9 +0,04% CHF/HUF408 +0,12% PLN/HUF88,9 +0,2% RON/HUF74,11 +0,15% CZK/HUF15,48 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 634,92 +2,03% MTELEKOM2 260 +1,33% MOL3 988 -0,5% OTP40 450 +3,58% RICHTER12 640 +1,9% OPUS442 +2,71% ANY7 300 +1,37% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX8 922,86 +0,45% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 744,68 +1,61% BUX130 634,92 +2,03% MTELEKOM2 260 +1,33% MOL3 988 -0,5% OTP40 450 +3,58% RICHTER12 640 +1,9% OPUS442 +2,71% ANY7 300 +1,37% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX8 922,86 +0,45% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 744,68 +1,61%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
NKFH
növényvédőszer maradék
termékvisszahívás

Több ezer magyar háztartásba kerülhetett mérgező fűszer. Ne egye meg!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó koriandermag termékben. A termékből Magyarországra is szállítottak.
VG
2026.04.10, 12:26
Frissítve: 2026.04.10, 12:30

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az alábbi termék képe illusztráció.
A termék képe illusztráció

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag

• Márka: TRS

• Kiszerelés: 100 g

• Tételszám: 08/2027 5 226L4

• Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027

• Holland beszállító: Asia Express Food B. V.

Az NKFH közleményében kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A klórpirifosz egy idegméreg

A szer szélesspektrumú rovarirtó. Eredetileg szúnyogirtóként használták, de ma már nem lehet biocidként alkalmazni az EU-ban – írja a Kockazatos. A klórpirifosz egy ideg toxin, amely károsítja a magzatok, csecsemők idegrendszeri fejlődését és visszafordíthatatlan mentális károkhoz vezethet – derül ki az Origo cikkéből.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
