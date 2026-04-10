Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Éles fordulat: változtak a piaci árak a hazai kutakon

Mától csökkentek a piaci árak a benzin és a gázolaj esetében is a hazai töltőállomásokon.
2026.04.10, 10:36
Frissítve: 2026.04.10, 10:45

A mai nappal árcsökkenés érvényesül a hazai töltőállomásokon: mindkét üzemanyagtípus esetében alacsonyabb árakra számíthatnak a nem magyar forgalmival rendelkező autósok, akik nem vehetik igénybe a védett üzemanyagárakat – számolt be róla az Origo.

Mától csökkentek az üzemanyagárak a hazai kutakon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Így alakulnak az üzemanyagárak

A mai nappal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal.

A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak: 

  • 95-ös benzin: 702 Ft/liter
  • gázolaj: 812 Ft/liter
    A védett árak természetesen nem változtak: 
  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • gázolaj: 615 Ft/liter 

Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu