Egész Európa Magyarországot irigyli: már mindenhol drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk
A hónap utolsó napján nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak – közölte a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál hétfőn. Március utolsó hete tehát úgy kezdődik, hogy a 95-ös benzin ára 690 Ft/liter, a gázolaj ára pedig 784 Ft/liter a nagykereskedelemben. Ez pedig a magyaroknak nemcsak azért nem okoz változást a benzinkutakon, mert nem történt változás, hanem mert a kormány bevezette a védett árat azoknak a járműveknek a megtankolására, amelyek magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkeznek.
A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.
Tehát a magyar autósok március 10-től továbbra is az alábbi védett árakon tankolhatnak a kutakon:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter,
- gázolaj: 615 Ft/liter.
A környező országokban azonban már nem ilyen egyszerű a tankolás, egyre több közép-európai országban okoz ugyanis problémát az üzemanyagárak elszállása. Mint lapunk megírta, a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt három hete szinte folyamatosan 100 dollár körül vagy afölött van az európai piacon mérvadó Brent olaj ára, ami egymásután jelenik meg a kutak árazásaiban. Erre reagálva próbálnak beavatkozni az üzemanyagpiac működésébe a kormányok, ami korántsem zökkenőmentes. Egész Európa nyögi a magas üzemanyagárak okozta terheket. Van, ahol sikerült ezt enyhíteni, közülük Szlovákiát máris megtámadta az Európai Bizottság.
Horvátország és Szlovénia
A magyar kormányhoz hasonlóan gyorsan lépett Horvátország, illetve Szlovénia, azonban mindkét országban vannak fennakadások az üzemanyag-ellátásban. Horvátország csökkentette a jövedéki adó egy részét, valamint az üzemanyag-forgalmazók árrésének egy részét, miközben az árak tovább emelkedtek. Szlovéniában pedig a régióban egyedülállóan alacsony átlagárak miatt ellátási zavarok léptek fel, a Petrol több kútján nem volt kapható a gázolaj napokig.
Szlovákia
Magyarországhoz hasonlóan kétféle ár van meghatározva Szlovákiában 30 napra. Míg a belföldieknek a benzin 1,56 euróba (606 forint), a gázolaj pedig: 1,552 euróba kerül (603 forint) literenként, addig a külföldi rendszámú járművek számára literenként 1,826 eurós fix árat vezettek be a gázolajra. A kettős ár kapcsán ugyanakkor az Európai Unió szerint kötelezettségszegési eljárás veszélye is felmerül, mivel az ilyen jellegű árképzés diszkriminatívnak tekinthető.
Ausztria
Az osztrák kormány arról öntött, hogy a benzinkutak csak hetente háromszor emelhetik az üzemanyagárakat. Azonban már március 21-én Ausztriában csak néhány benzinkút volt, ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kellett fizetni literenként. Az osztrák kormány tehát lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják. Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.
Románia
Románia üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében. A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és a kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során. A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyagexportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából. A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát. A sürgősségi rendelet az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.
Ukrajna
Szakértők szerint a dízel ára rövid időn belül akár 80-90 hrivnyára is emelkedhet literenként, ezt pedig a világpiaci olajárak hirtelen megugrása, és a szlovák és a magyar exporttilalom hajtja.
Ukrajna üzemanyag-tartalékai korábban gyakorlatilag kimerültek. Ennek oka egyrészt az orosz támadások a háború kezdete óta, másrészt a hosszú távú szerződések, amelyekkel az ukrán vállalatok – köztük az Ukrnafta és a magánszektor szereplői – rendelkeznek.
Volodimir Zeenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy közel-keleti látogatása során sikerült megállapodnia Ukrajna dízelüzemanyag-ellátásáról legalább egy évre. Zelenszkij kiemelte, hogy jelenleg az ukrán védelmi erők üzemanyag-ellátása teljes mértékben biztosított.
Csehország és Lengyelország
Az üzemanyagok árai Csehországban az egyik legnagyobb emelkedést mutatta az Európai Unióban az iráni háború kitörése óta. Míg Közép- és Kelet-Európa több országa intézkedéseket hozott a megugró olajárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt hatásának enyhítésére, a cseh kormány elutasította az ellenzék javaslatait a jövedéki adók csökkentésére, mivel az hatással lenne a költségvetési hiányra. A kormány jelenlegi is tárgyal arról, hogy milyen intézkedést hozzon.
Lengyelország kormánya csütörtökön bejelentette, hogy csökkenti az üzemanyagokra kivetett hozzáadottérték- és jövedéki adót, valamint felső határt szab a kiskereskedelmi áraknak.
