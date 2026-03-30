Egész Európa Magyarországot irigyli: már mindenhol drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk

A hónap utolsó napján nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak – közölte a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál hétfőn. Március utolsó hete tehát úgy kezdődik, hogy a 95-ös benzin ára 690 Ft/liter, a gázolaj ára pedig 784 Ft/liter a nagykereskedelemben. Ez pedig a magyaroknak nemcsak azért nem okoz változást a benzinkutakon, mert nem történt változás, hanem mert a kormány bevezette a védett árat azoknak a járműveknek a megtankolására, amelyek magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkeznek.

Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.

Tehát a magyar autósok március 10-től továbbra is az alábbi védett árakon tankolhatnak a kutakon:

95-ös benzin: 595 Ft/liter,

gázolaj: 615 Ft/liter.

A környező országokban azonban már nem ilyen egyszerű a tankolás, egyre több közép-európai országban okoz ugyanis problémát az üzemanyagárak elszállása. Mint lapunk megírta, a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt három hete szinte folyamatosan 100 dollár körül vagy afölött van az európai piacon mérvadó Brent olaj ára, ami egymásután jelenik meg a kutak árazásaiban. Erre reagálva próbálnak beavatkozni az üzemanyagpiac működésébe a kormányok, ami korántsem zökkenőmentes. Egész Európa nyögi a magas üzemanyagárak okozta terheket. Van, ahol sikerült ezt enyhíteni, közülük Szlovákiát máris megtámadta az Európai Bizottság.

Horvátország és Szlovénia

A magyar kormányhoz hasonlóan gyorsan lépett Horvátország, illetve Szlovénia, azonban mindkét országban vannak fennakadások az üzemanyag-ellátásban. Horvátország csökkentette a jövedéki adó egy részét, valamint az üzemanyag-forgalmazók árrésének egy részét, miközben az árak tovább emelkedtek. Szlovéniában pedig a régióban egyedülállóan alacsony átlagárak miatt ellátási zavarok léptek fel, a Petrol több kútján nem volt kapható a gázolaj napokig.