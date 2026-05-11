Andrij Jermak
Volodimir Zelenszkij
ukrán korrupció

Zelenszkij közvetlen közelében robbant a korrupciós bomba: megnevezték a hozzá egyik legszorosabban álló embert – 3 milliárd forintot mosott tisztára

A gyanú szerint egy szervezett csoport luxusépítkezésen keresztül mozgathatott illegális pénzeket. A NABU és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség újabb nagy horderejű ügyet tárt fel, amely Zelenszkij belső köréhez köthető.
VG/MTI
2026.05.11, 21:37

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok meggyanúsították az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy több milliárd forintos pénzmosási ügyben. A nyomozás egy kijevi elővárosi luxusberuházáshoz kötődik, amelyben szervezett bűnözői csoport működését tárta fel a két szervezet.

ukrán korrupció
Újabb ukrán korrupciós botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen közelében / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn közölte, hogy meggyanúsított egy szervezett csoportot, amely a gyanú szerint 460 millió hrivnya, vagyis nagyjából 3 milliárd forint tisztára mosásában vett részt. Az ügy egy kijevi elővárosi luxusépítkezéshez kapcsolódik, amely már önmagában is a hatóságok látókörébe került.

Szervezett bűnözés és ukrán korrupció Zelenszkij előszobájában

A közlemény szerint a nyomozók egy összetett pénzügyi hálózatot azonosítottak, amelyben több szereplő összehangoltan működhetett. A pénzek eredete és útja jelenleg is vizsgálat tárgyát képezi, miközben sürgős nyomozati cselekmények zajlanak.

A hatóságok megerősítették, hogy az ügy egyik gyanúsítottja az ukrán elnöki iroda korábbi vezetője. A nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, ami szokásos eljárás a folyamatban lévő büntetőügyeknél. A vád a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik, amely súlyos gazdasági bűncselekménynek minősül.

A politikai és sajtóértelmezések azonban gyorsan konkretizálták a lehetséges érintettet. Több ukrán médium és politikus, köztük Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő is azt állította, hogy a korábbi kabinetfőnökről, Andrij Jermak-ról lehet szó. Hivatalos megerősítés erre azonban továbbra sincs.

Jermakot még 2025. november 28-án mentette fel az elnök hivatalából, a lemondás és felmentés körülményei pedig már korábban is összefüggésbe kerültek egy másik, az energetikai szektort érintő korrupciós vizsgálattal, amely szintén a NABU látókörébe tartozott.

A mostani ügy egy ennél is összetettebb pénzügyi konstrukciót sejtet, amelyben ingatlanfejlesztési projektek szolgálhattak fedezetként illegális pénzek mozgatására. A hatóságok szerint a vizsgálat jelenlegi szakaszában több irányban is folynak a nyomozati cselekmények, és újabb érintettek azonosítása sem kizárt.

Az ügy politikai súlya jelentős, mivel az elnöki hivatal korábbi vezetőjének érintettsége – még ha egyelőre nem is bizonyított bíróság előtt – komoly kérdéseket vet fel a végrehajtó hatalom körüli ellenőrzési mechanizmusokkal kapcsolatban. Ukrajnában a korrupcióellenes intézmények az elmúlt években több nagy horderejű ügyet is feltártak, amelyek rendre politikai vitákat váltottak ki.

Teslák, luxusmotorok és „ajándék” milliók: totális háborút hirdetett a rendőrség a toborzóközpontok elburjánzó korrupciója ellen

Míg az orosz–ukrán fronton dúl a háború, a hátországban a toborzóközpontok tisztviselői közül többen luxuséletmódot építettek ki a mozgósítás elkerülésére vágyók pénzéből. Az ukrán Nemzeti Rendőrség most nagyszabású, 16 régióra kiterjedő razziasorozattal csapott le: a feltárt jogtalan vagyonosodás mértéke sokkoló, és csak a jéghegy csúcsát jelenti.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
