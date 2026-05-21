OEP: visszatér a hírhedt magyar egészségügyi biztosító – átnevezi a NEAK-ot Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy átnevezi a NEAK-ot. Újra OEP, azaz Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz a neve.
Járdi Roland
2026.05.21, 21:29
Frissítve: 2026.05.21, 21:30

Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk – ezt írta ki a Facebook oldalára Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter csütörtök este, aki jelezte, hogy az intézmény újra OEP, vagyis Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz.

Fotó: Hegedüs Róbert

Hegedűs Zsolt szerint értékalapú biztosító lesz az OEP.

Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel

 – írta az egészségügyi miniszter.

A NEAK 2017. január elsejével jött létre, miután az OEP megszűnt 2016. december 31-jén.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
