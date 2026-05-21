OEP: visszatér a hírhedt magyar egészségügyi biztosító – átnevezi a NEAK-ot Hegedűs Zsolt
Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk – ezt írta ki a Facebook oldalára Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter csütörtök este, aki jelezte, hogy az intézmény újra OEP, vagyis Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz.
Hegedűs Zsolt szerint értékalapú biztosító lesz az OEP.
Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel
– írta az egészségügyi miniszter.
A NEAK 2017. január elsejével jött létre, miután az OEP megszűnt 2016. december 31-jén.