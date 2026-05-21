OEP: visszatér a hírhedt magyar egészségügyi biztosító – átnevezi a NEAK-ot Hegedűs Zsolt

Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk – ezt írta ki a Facebook oldalára Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter csütörtök este, aki jelezte, hogy az intézmény újra OEP, vagyis Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz.

OEP: visszatér a hírhedt magyar egészségügyi biztosító– átnevezi a NEAK-ot Hegedűs ZsoltFotó: Hegedüs Róbert

Hegedűs Zsolt szerint értékalapú biztosító lesz az OEP.

Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel

– írta az egészségügyi miniszter.

A NEAK 2017. január elsejével jött létre, miután az OEP megszűnt 2016. december 31-jén.



