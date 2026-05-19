Először szólalt meg a szegedi BYD-gyár: itt a kínaiak reakciója a Tisza-kormány kemény fellépésére – ez a következménye Gajdos László nyilatkozatának

A kínai gyártó szerint az építkezés során végig az előírásoknak megfelelően működtek együtt a hatóságokkal. A szegedi BYD-gyár építése körül azonban újabb konfliktus robbant ki, miután környezetkárosítás gyanúja merült fel a beruházási területen.
VG/MTI
2026.05.19, 21:48
Frissítve: 2026.05.19, 21:57

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár ügyében. A kínai autógyártó szerint ugyanakkor mindenben együttműködnek a magyar hatóságokkal, és már egyeztetéseket is kezdeményeztek az illetékes minisztériummal.

Komoly fordulatot vett a szegedi BYD-gyár ügye, miután a kormányhivatal rendőrségi feljelentést tett környezetkárosítás gyanúja miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A hatóság tájékoztatása szerint a BYD-beruházást már a kivitelezési munkák 2024-es indulása óta folyamatosan figyelemmel kísérik, és több ellenőrzést is lefolytattak különböző hatáskörökben. Az idei első negyedévben kifejezetten a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták.

A rendelkezésre álló információk alapján a kormányhivatal szerint felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. 

A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az ügy már rendőrségi szakaszba lépett.

Az ügy politikai szintre is gyorsan felkerült. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a BYD „súlyosan megszegte” a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit a szegedi gyár építése során.

A miniszter közölte, hogy egyeztetett az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péter szegedi országgyűlési képviselővel is. Bejegyzésében hangsúlyozta: a helyi lakosság aggodalmait komolyan veszik, és felszólította a BYD vezetését, hogy azonnali hatállyal hagyjanak fel minden környezetkárosító tevékenységgel, továbbá teljesítsék maradéktalanul a hatósági előírásokat.

„A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk” – fogalmazott a miniszter.

Azonnal reagált a szegedi BYD-gyár

A legnagyobb figyelmet ugyanakkor a BYD válasza kapta, mert a cég láthatóan igyekezett higgadt és együttműködő hangnemet megütni az egyre feszültebb ügyben.

A BYD Magyarország az MTI megkeresésére azt közölte, hogy nem áll módjukban kommentálni a folyamatban lévő vizsgálatokat. Ugyanakkor hangsúlyozták: a vállalat kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek mind a gyárak építése, mind azok működtetése során.

A cég szerint a szegedi üzem kivitelezése alatt folyamatosan és aktívan együttműködtek az illetékes magyar hatóságokkal, méghozzá az előre meghatározott eljárásoknak megfelelően.

A BYD külön kiemelte, hogy továbbra is készek együttműködni a magyar szervekkel a projekt minden vonatkozásában. Ennél is fontosabb üzenet volt azonban, hogy a vállalat már felvette a kapcsolatot az Élő Környezet Minisztériumával, és konstruktív egyeztetéseket kezdeményezett.

Sürgős döntést hoztak Magyarország legnagyobb gyárai a kormányváltás miatt: ez a válasza a szegedi BYD-nak és a debreceni CATL-nek – megszólaltak a kínaiak

A BYD külön megfelelőségi nyilatkozatot vezetett be magyarországi projektjeinél, miután az új kabinet szigorúbb ellenőrzéseket helyezett kilátásba. A kínai vállalatok attól tartanak, hogy véget érhet az a laza rendszer, amely éveken át segítette a terjeszkedésüket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
