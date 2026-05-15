Deviza
EUR/HUF361,01 +0,87% USD/HUF310,66 +1,24% GBP/HUF413,74 +0,66% CHF/HUF394,79 +0,91% PLN/HUF85,02 +0,81% RON/HUF69,29 +0,69% CZK/HUF14,84 +0,81% EUR/HUF361,01 +0,87% USD/HUF310,66 +1,24% GBP/HUF413,74 +0,66% CHF/HUF394,79 +0,91% PLN/HUF85,02 +0,81% RON/HUF69,29 +0,69% CZK/HUF14,84 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,06% OTP41 100 -2,31% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,75% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 814,38 -1,14% BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,06% OTP41 100 -2,31% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,75% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 814,38 -1,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
családi pótlék
családtámogatási rendszer
családtámogatás

Családi pótlék: ennyibe kerülne a duplázás a költségvetésnek

A családi pótlék Magyarországon alanyi jogon jár minden gyermek után, ami azt jelenti, hogy nem függ a szülők jövedelmétől. Az eddigi nyilatkozatok szerint az új magyar kormány egyik legfontosabb családtámogatási terve a családi pótlék megduplázása. Mutatjuk, mennyibe kerülne.
VG
2026.05.15, 16:44
Frissítve: 2026.05.15, 16:45

A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyermek köznevelési vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Az kaphatja, aki a gyermeket a saját háztartásában neveli, lehet szülő, nevelőszülő, gyám, bizonyos esetekben pedig a gyermek saját jogán is. Két formája van: a nevelési támogatás (születéstől a tankötelezettségig) és az iskoláztatási támogatás (iskolás kortól a tanulmányok befejezéséig).

A családi pótlék Magyarországon alanyi jogon jár minden gyermek után. Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project /Pexels)
A családi pótlék Magyarországon alanyi jogon jár minden gyermek után / Fotó: Pexels

Valóban duplázódhat a családi pótlék?

Az eddigi nyilatkozatok szerint az új magyar kormány egyik legfontosabb családtámogatási terve a családi pótlék megduplázása. Magyar Péter az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a Tisza gazdasági ígéretei közül több intézkedést már 2026-ban bevezetnének. Ezek között szerepel:

  • a családi pótlék megduplázása,
  • nyugdíjemelés,
  • 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekek után.

A jelenlegi családi pótlék megduplázása nagyjából így nézne ki:

Jelenlegi helyzetMostani összegDuplázva
1 gyermekes család12 200 Ft24 400 Ft
1 gyermeket nevelő egyedülálló13 700 Ft27 400 Ft
2 gyermekes család13 300 Ft/gyermek26 600 Ft/gyermek
3 vagy több gyermekes család16 000 Ft/gyermek32 000 Ft/gyermek
Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után23 300 Ft46 600 Ft


A G7 számítása szerint a családi pótlék megduplázása önmagában körülbelül 305 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek. A nyugdíjemeléssel és a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatással együtt a már idénre ígért pluszkiadások legalább 600 milliárd forint körül alakulhatnak. Fontos megemlíteni, hogy jelenleg ez csupán egy kormányzati ígéret, az erről szóló jogszabályok még hiányoznak. A részletes ütemezésről és a finanszírozás pontos módjáról még nincs teljes, elfogadott terv.

Ekkor érkezik a családi pótlék 2026-ban:

A családi pótlék utalása 2026. tavasz és nyár során is általában a hónap első munkanapján történik (az előző havi ellátásra vonatkozóan). Kivételt képez az augusztus, amikor az iskolakezdés miatt kétszer is érkezik utalás, valamint a szeptember, amikor emiatt nincs kifizetés – írja a Hóvége.

  • A májusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. június 2. (kedd)
  • A júniusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. július 2. (csütörtök)
  • A júliusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 4. (kedd)
  • Az augusztusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 24. (hétfő)
  • A szeptemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: augusztusban két utalás is van, hogy a családok könnyebben fel tudjanak készülni a tanévkezdésre, ezért szeptemberben nem érkezik családi pótlék.
  • Az októberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. november 3. (kedd)
  • A novemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. december 2. (szerda)
  • A decemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2027. január 5. (kedd)

Ha valaki postai úton kéri az összeget, annak a Magyar Posta a kincstári utalást követő 2-4 munkanapon belül viszi ki a pénzt a lakcímére. Ez függ a helyi posta leterheltségétől is.

Így igényelheti a családi pótlékot:

Az igénylést a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás visszamenőleg legfeljebb két hónapra igényelhető – derül ki az Origo cikkéből. A családi pótlék igénylés benyújtható:

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu