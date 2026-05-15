Családi pótlék: ennyibe kerülne a duplázás a költségvetésnek
A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyermek köznevelési vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Az kaphatja, aki a gyermeket a saját háztartásában neveli, lehet szülő, nevelőszülő, gyám, bizonyos esetekben pedig a gyermek saját jogán is. Két formája van: a nevelési támogatás (születéstől a tankötelezettségig) és az iskoláztatási támogatás (iskolás kortól a tanulmányok befejezéséig).
Valóban duplázódhat a családi pótlék?
Az eddigi nyilatkozatok szerint az új magyar kormány egyik legfontosabb családtámogatási terve a családi pótlék megduplázása. Magyar Péter az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a Tisza gazdasági ígéretei közül több intézkedést már 2026-ban bevezetnének. Ezek között szerepel:
- a családi pótlék megduplázása,
- nyugdíjemelés,
- 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekek után.
A jelenlegi családi pótlék megduplázása nagyjából így nézne ki:
|Jelenlegi helyzet
|Mostani összeg
|Duplázva
|1 gyermekes család
|12 200 Ft
|24 400 Ft
|1 gyermeket nevelő egyedülálló
|13 700 Ft
|27 400 Ft
|2 gyermekes család
|13 300 Ft/gyermek
|26 600 Ft/gyermek
|3 vagy több gyermekes család
|16 000 Ft/gyermek
|32 000 Ft/gyermek
|Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után
|23 300 Ft
|46 600 Ft
A G7 számítása szerint a családi pótlék megduplázása önmagában körülbelül 305 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek. A nyugdíjemeléssel és a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatással együtt a már idénre ígért pluszkiadások legalább 600 milliárd forint körül alakulhatnak. Fontos megemlíteni, hogy jelenleg ez csupán egy kormányzati ígéret, az erről szóló jogszabályok még hiányoznak. A részletes ütemezésről és a finanszírozás pontos módjáról még nincs teljes, elfogadott terv.
Ekkor érkezik a családi pótlék 2026-ban:
A családi pótlék utalása 2026. tavasz és nyár során is általában a hónap első munkanapján történik (az előző havi ellátásra vonatkozóan). Kivételt képez az augusztus, amikor az iskolakezdés miatt kétszer is érkezik utalás, valamint a szeptember, amikor emiatt nincs kifizetés – írja a Hóvége.
- A májusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. június 2. (kedd)
- A júniusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. július 2. (csütörtök)
- A júliusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 4. (kedd)
- Az augusztusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 24. (hétfő)
- A szeptemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: augusztusban két utalás is van, hogy a családok könnyebben fel tudjanak készülni a tanévkezdésre, ezért szeptemberben nem érkezik családi pótlék.
- Az októberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. november 3. (kedd)
- A novemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. december 2. (szerda)
- A decemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2027. január 5. (kedd)
Ha valaki postai úton kéri az összeget, annak a Magyar Posta a kincstári utalást követő 2-4 munkanapon belül viszi ki a pénzt a lakcímére. Ez függ a helyi posta leterheltségétől is.
Így igényelheti a családi pótlékot:
Az igénylést a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás visszamenőleg legfeljebb két hónapra igényelhető – derül ki az Origo cikkéből. A családi pótlék igénylés benyújtható:
- személyesen
- a lakóhely szerint illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatalok családtámogatási osztályán, az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablaknál)
- a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen
- postai úton (Magyar Államkincstár, 1919 Budapest)
- elektronikusan: A kérelmet elektronikusan a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a „Juttatás, segély” főcsoporton belül a „Családok támogatása” menüpont alatt található űrlap kitöltésével.