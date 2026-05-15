Fico megkerülné a Molt: Szlovákia közvetlenül venne orosz olajat

Szlovákia egyetlen olajfinomítójának nyersanyagellátására az ország vezetésének jelenleg nincs ráhatása. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint változtatni kell a rendszeren, hogy az állam ne maradjon ki teljesen az üzemanyag-ellátási láncból.

Fico megkerülnél a Molt: Szlovákia közvetlenül venne orosz olajat / Fotó: Alex Brandon / AFP

A kormányfő már meg is nevezte, melyik állami tulajdonú vállalat léphet a Mol helyébe.

Szlovákia nem közvetlenül vásárolja az orosz olajat

A Slovnaft pozsonyi finomítója jelenleg egészében a Mol tulajdonában van, a működéshez szükséges nyersolajat pedig szintén a magyar olajtársaság importálja Szlovákiába, ezen Robert Fico szerint sürgősen változtatni kell:

Szlovákia nem vásárol olajat önmaga részére. A Mol szerzi be a Szlovákia számára szükséges olajat, mivel a Slovnaft finomító a magyar vállalat tulajdonában van. Tehát a Slovnaft nyersanyagszükségletét a Mol fedezi, amelyhez nekünk semmi közünk nincs

− fogalmazott, majd hozzátette, hogy amíg Szlovákia továbbra is importálhat orosz olajat, addig a kérdés napirenden marad, mivel az állam részt kíván venni az importtevékenységben.

Robert Fico megnevezte a Mol lehetséges utódját

Miután a kormányfő visszatért a moszkvai győzelem napi ünnepségen tett látogatásáról, tárgyalásokba kezdett a szlovák állami tulajdonú Transpetrol vezetésével. A választást az magyarázza, hogy véleménye szerint mindenképpen állami vagy részben állami tulajdonban lévő vállalatnak kell folytatnia a stratégiailag kiemelten fontos tevékenységet:

Valamelyik állami részvénytársaságnak kellene olajat vásárolnia és importálnia Oroszországból. A Transpetrol kiváló opció lehet, mivel kőolajszállítással foglalkozik, ezért teljesen természetes volt, hogy elsőként velük tárgyaltam a lehetőségről

− ismertette Robert Fico, majd arról is beszélt, hogy a további tárgyalások a vállalat saját hatáskörébe tartoznak.

Szinte ellehetetlenült a szlovák üzemanyagexport

Szlovákia évente nem egészen hatmillió tonna nyersolajat importál a Slovnaft pozsonyi finomítója számára. Az orosz olaj feldolgozására vonatkozó nyugati szankció alól az ország mentességet kapott ugyan, azonban az ebből készült késztermékeket nem exportálhatja, így külkereskedelmi mozgástere jócskán szűkült. Az Adria vezetéken érkező, nem orosz kőolajból előállított üzemanyagok exportja bár lehetséges, de az elsősorban Ural típusú nyersolajra optimalizált eszközök ezt csak részben teszik lehetővé.