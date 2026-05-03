Fordulópont előtt a hazai eperpiac: napokon belül letörheti az árakat a szabadföldi termés – ennyibe kerül most egy kiló eper

A 2026-os szezon a megszokottnál is hamarabb, intenzív importdömpinggel vette kezdetét a hazai piacon, amit elsősorban a dél-európai térség kedvező időjárás viszonyai tettek lehetőve, írja az Origo.

Nemsokára fellélegezhetünk: mindjárt itt a jó minőségű és olcsóbb szabadföldi eper. / Fotó: Cseh Gábor

Külföldi dömping a boltokban: spanyol, görög és román eper a piacon

Február végén és márciusban a kereskedelmet szinte teljes egészében a stabil beszállítói láncokkal rendelkező görög szamóca uralta, amely

stabilan a 2000–2500 forintos sávban rögzítette a kilónkénti árakat.

Bár április folyamán már megjelentek a hazai, fóliás termesztésből származó első eper is, a jelentős árkülönbség és a magas hazai önköltség miatt a magyar szamóca egyelőre nem tudott versenyre kelni az olcsóbb importtal. A piaci erőviszonyok érdemi átrendeződését és a kínálat szélesebb körű bővülését a május elején berobbanó szabadföldi szezon hozhatja el.

A hazai piac jelentős importra szorul, különösen a szezon elején. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint az elmúlt években nagyságrendileg 2000–3500 tonna import szamóca érkezett Magyarországra. Ennek több mint felét Spanyolország adja, emellett Görögországból (500–600 tonna), valamint Hollandiából és Olaszországból (együttesen 500–550 tonna) érkezik még jelentős tétel.

A FruitVeB felhívta a figyelmet egy új, egyre meghatározóbb piaci szereplőre is: az utóbbi két évben a román szamóca jelentősen megerősödött a hazai ellátásban. Főleg a határ menti területekről érkeznek nagy mennyiségek Magyarországra, ami a főszezonban lefelé nyomja az árakat. A szakmaközi szervezet szerint a román import ráadásul jellemzően lazább adminisztratív fegyelem mellett történik, ami komoly versenyhátrányt és fejtörést okoz a magyar gazdáknak.

Ennek az importdömpingnek köszönhetően a diszkontláncokban (például a Lidlben vagy az Aldiban) már 1600–2000 forintért, akciók idején pedig akár 1400–1500 forintért is beszerezhető az import eper kilója.

Miért olyan drága még a magyar eper?

Ezzel szemben a magyar szamóca a szezon ezen szakaszában még prémium terméknek számít. A DUOL piaci körképe szerint áprilisban a dunaújvárosi piacon akár 3800 forintot is elkértek a hazai eper kilójáért, és a nagyobb szupermarketekben sem volt ritka a 3500–4500 forintos árcédula.