Meglepő helyen tűnik fel hétfőn Magyar Péter: az MTA jubileumi közgyűlésén mond beszédet

A politikus is hivatalos a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésére. ahol beszédet is mond. Magyar Péter leendő tudományos és technológiai minisztere is részt vesz az ülésen.
VG/MTI
2026.05.03, 14:33
Frissítve: 2026.05.03, 16:29

Váratlan helyen tűnik fel hétfőn Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlésének díszünnepségén mond beszédet – derül ki a tudományos testület közleményéből.

Magyar Péter hétfőn az MTA közgyűlésén mond beszédet / Fotó: AFP

A bicentnáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mond köszöntőt, majd ezután beszél az áprilisi választáson győztes politikus. A díszünnepségen Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is részt vesz.

Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja Gondolatok a Könyvtárról: Az Akadémia Könyvtárának megalapítása címmel.

A rendezvényen emellett átadják az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet és az Arany János-életműdíjat.

A díszünnepséget nyilvánosan is közvetítik az MTA Youtube-csatornáján.

Az Akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg.

