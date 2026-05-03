Meglepő helyen tűnik fel hétfőn Magyar Péter: az MTA jubileumi közgyűlésén mond beszédet
Váratlan helyen tűnik fel hétfőn Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlésének díszünnepségén mond beszédet – derül ki a tudományos testület közleményéből.
A bicentnáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mond köszöntőt, majd ezután beszél az áprilisi választáson győztes politikus. A díszünnepségen Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is részt vesz.
Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja Gondolatok a Könyvtárról: Az Akadémia Könyvtárának megalapítása címmel.
A rendezvényen emellett átadják az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet és az Arany János-életműdíjat.
A díszünnepséget nyilvánosan is közvetítik az MTA Youtube-csatornáján.
Az Akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg.