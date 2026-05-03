Összeült az olajkartell az Emírségekkel való szakítása után: harmadjára emelte meg a termelését a Hormuzi-szoros lezárása óta

Leginkább szimbolikusan értelmezhető döntést hozott a termelés növeléséről vasárnap az OPEC+, melynek értelmében az olajkartell hét tagja összesen napi 188 ezer hordóval növelhetné a termelését júniustól.

Az OPEC+ relevanciája csökken

Az OPEC+ úgy tesz, mintha mi sem történt volna

A döntés ennyivel növelte meg a csoport tagjainak termelési kvótáját, ha figyelmen kívül hagyjuk a szövetséget május1-vel elhagyó Egyesült Arab Emírségeket. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban az engedélyezett többlettermelés csak papíron létezik, amíg az átjáró zárva marad, addig a szövetség számos tagja a korábbi kvótáját sem tudja felhasználni – írja a Reuters.

Jorge Leon, a Rystad elemzője és egykori OPEC tisztviselő szerint a lépés kettős üzenmetet hordoz, egyrészt a folytonosságot az Emírségek kilépése után, másrészt a kontrollt a fizikai hatások limitáltsága ellenére. Ezért

nem a kínálat bővüléséről van most szó, hanem arról, hogy a szervezet még mindig képes dönteni.

Az OPEC+ legnagyobb termelőjének, Szaúd-Arábiának a kvótája napi 10,291 millió hordóra nő, noha az olajmonarchia már márciusban is csak napi 7,76 millió hordónyit tudott a felszínre hozni a nyersanyagból.

Vasárnap Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán képviselői találkoztak, noha az OPEC+-nak elvileg 21 tagja van. Az utóbbi években azonban a fenti hét ország és az Emírségek hozták a havi termelési döntéseket.

Amíg a Hormuzi-szoros zárva, a döntés csak elméleti

A Hormuzi-szoros lezárása miatt Szaúd-Arábia, Irak és Kuvait is kénytelen volt csökkenteni termelését, ahogy a nemréhg kilépett Egyesült Arab Emírségek is. Ráadásul a háború előtt pont ezek az országok voltak azok, melyek képesek lettek volna fokozni termelésüket. Sőt, elemzők és kereskedők szerint még Hormuzi-szoros újranyitása után is hetekig, de akár hónapokig is tarthat, mire normalizálódik a helyzet az átjáró forgalmában, nem csoda, hogy az olajár a múlt héten a hordónkénti 125 dolláros szintet is elérte.

A nyersanyag hiánya világszerte üzemanyaghiánnyal fenyeget, először a kerozin fogyhat el. Az OPEC+ márciusi termelése napi 35,06 millió hordó volt, ami napi 7,7 millió hordóval marad el a februáritól.