Deviza
EUR/HUF364,96 +0,4% USD/HUF311,14 +0,37% GBP/HUF423,19 +0,55% CHF/HUF398,25 +0,4% PLN/HUF85,76 +0,2% RON/HUF70,11 +0,39% CZK/HUF14,97 +0,42% EUR/HUF364,96 +0,4% USD/HUF311,14 +0,37% GBP/HUF423,19 +0,55% CHF/HUF398,25 +0,4% PLN/HUF85,76 +0,2% RON/HUF70,11 +0,39% CZK/HUF14,97 +0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajpiac
iráni konfliktus
OPEC+
Hormuzi-szoros
iráni háború

Összeült az olajkartell az Emírségekkel való szakítása után: harmadjára emelte meg a termelését a Hormuzi-szoros lezárása óta

Bár kilépett az Egyesült Arab Emírségek, és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a döntés is csak elméleti, összeült az olajkartell. Az OPEC+ növelné a termelését, de ez most nem tőle függ.
K. B. G.
2026.05.03, 14:20
Frissítve: 2026.05.03, 14:20

Leginkább szimbolikusan értelmezhető döntést hozott a termelés növeléséről vasárnap az OPEC+, melynek értelmében az olajkartell hét tagja összesen napi 188 ezer hordóval növelhetné a termelését júniustól.

A view shows the logo of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) outside its headquarters in Vienna
Az OPEC+ relevanciája csökken / Fotó: Leonhard Foeger / Reuters

Az OPEC+ úgy tesz, mintha mi sem történt volna

A döntés ennyivel növelte meg a csoport tagjainak termelési kvótáját, ha figyelmen kívül hagyjuk a szövetséget május1-vel elhagyó Egyesült Arab Emírségeket. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban az engedélyezett többlettermelés csak papíron létezik, amíg az átjáró zárva marad, addig a szövetség számos tagja a korábbi kvótáját sem tudja felhasználni – írja a Reuters.

Jorge Leon, a Rystad elemzője és egykori OPEC tisztviselő szerint a lépés kettős üzenmetet hordoz, egyrészt a folytonosságot az Emírségek kilépése után, másrészt a kontrollt a fizikai hatások limitáltsága ellenére. Ezért 

nem a kínálat bővüléséről van most szó, hanem arról, hogy a szervezet még mindig képes dönteni.

Az OPEC+ legnagyobb termelőjének, Szaúd-Arábiának a kvótája napi 10,291 millió hordóra nő, noha az olajmonarchia már márciusban is csak napi 7,76 millió hordónyit tudott a felszínre hozni a nyersanyagból.

Vasárnap Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán képviselői találkoztak, noha az OPEC+-nak elvileg 21 tagja van. Az utóbbi években azonban a fenti hét ország és az Emírségek hozták a havi termelési döntéseket.

Amíg a Hormuzi-szoros zárva, a döntés csak elméleti

A Hormuzi-szoros lezárása miatt Szaúd-Arábia, Irak és Kuvait is kénytelen volt csökkenteni termelését, ahogy a nemréhg kilépett Egyesült Arab Emírségek is. Ráadásul a háború előtt pont ezek az országok voltak azok, melyek képesek lettek volna fokozni termelésüket. Sőt, elemzők és kereskedők szerint még  Hormuzi-szoros újranyitása után is hetekig, de akár hónapokig is tarthat, mire normalizálódik a helyzet az átjáró forgalmában, nem csoda, hogy az olajár a múlt héten a hordónkénti 125 dolláros szintet is elérte.

A nyersanyag hiánya világszerte üzemanyaghiánnyal fenyeget, először a kerozin fogyhat el. Az OPEC+ márciusi termelése napi 35,06 millió hordó volt, ami napi 7,7 millió hordóval marad el a februáritól.

Energiaválság

Energiaválság
1530 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu