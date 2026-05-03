Új korszak kezdődhet a paneldzsungelek történetében: miniotthonok települhetnek az épületek tetejére

Magyar egyetemisták elképzelései alapján aprócska otthonok épülhetnek a panelrengetegek épületeinek tetején. Erről adtak be tervpályázatot a Buildner Microhome #10 neves nemzetközi pályázatra.
2026.05.03, 14:30

A második világháborút követően Kelet-Európa-szerte épült nagyléptékű lakótömbök máig meghatározó elemei városainknak. Akkoriban e lakótelepek integrációja hatékony lakhatási eszköznek bizonyult, napjainkban azonban e hagyaték 21. századi igényekhez való átalakítása Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb városi kihívásává vált – írta meg az Origo. Ezek az épületek ma számos problémával küzdenek – fizikai leromlással, társadalmi szegregációval –, ugyanakkor mégis jelentős potenciált hordoznak az egymásra utalt közösségek újraformálásában.

Minilakásokat építhetnek a lakótelepek tetejére / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A városok jelenleg egy új típusú lakhatási válsággal szembesülnek. A fiatalok, egyetemi hallgatók és az alapvető szolgáltatásokat biztosító munkavállalók számára egyre nehezebb megfizethető és megfelelő minőségű lakhatást találni. 

A pécsi egyetemisták mikrootthon projekte szerint a megoldás egy része mindvégig a fejünk felett volt: mi lenne, ha ezeknek a régi panelépületeknek az alulhasznosított lapostetői új, élő városrészekké alakulnának?

Ugyanis a panelépületek tetői jelenleg kihasználatlan infrastruktúrát jelentenek: városaink egy megemelt, mégis üres dimenzióját. Könnyűszerkezetes lakóegységek és kertek gondos integrálásával új lakóterek jönnek létre anélkül, hogy további területfoglalásra lenne szükség. 

Az Építészfórum cikke szerint a projekt két fő célt fogalmaz meg. 

  • Az első egy új típusú, megfizethető lakhatási forma létrehozása a meglévő épületszerkezetek és közművek hasznosításával, valamint hatékony, moduláris építési rendszerek alkalmazásával, amely összességében alacsony költségű megoldást eredményez. Ennek köszönhetően a projekt valós lakhatási alternatívát kínál azok számára, akik jelenleg kiszorulnak a városi lakáspiacról.
  • A második cél a nagyléptékű, személytelen lakótelepekhez gyakran társuló társadalmi elszigetelődés csökkentése. A tető nem pusztán új lakások befogadására szolgál, hanem közös térként funkcionál a meglévő és az új lakók számára egyaránt. Közösségi veteményeskertek, kis léptékű, közösen használt műhelyek és a társas érintkezést ösztönző közlekedőútvonalak segítik az egymásrautaltság és a közösségi élet kialakulását. 

A 25 négyzetméterre tervezett lakásokban való élet nem jelent szükségszerűen zsúfoltságérzetet. 

