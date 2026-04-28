Itt van az MNB döntése az alapkamatról: először üléseztek Varga Mihályék a választás óta

Nem nyúlt az alapkamathoz a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés megfelel a várakozásoknak, a Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a forint erősödése és az alacsony infláció ugyan lehetővé tette volna a lazítást, de a geopolitikai konfliktusok kiéleződése, valamint az energiaci zavarok miatt indokolt a jegybank óvatossága. Varga Mihály délután 15 órától tart sajtótájékoztatót, ahol a döntés hátteréről adhat tájékoztaztást. Az eseményt élőben közvetítjük.

Februárban nagyon úgy tűnt, hogy elindítja a kamatcsökkentési ciklusát az MNB. Közel másfél év után először csökkentette az alapkamatot a jegybank 25 bázisponttal 6,25 százalékra. A piac már árazta is a következő, márciusi és április kamatvágásokat. A jegybank mozgásterét a forint erősödése mellett a hazai infláció is elősegítette, az év elején szokatlanul alacsony átárazási hajlandóság jellemezte a magyar vállalatokat, így az infláció közel 10 éves mélypontjára, 1,4 százalékra süllyedt februárban. Ráadásul az inflációs folyamatokat meghatározó külső tényezők, mint az importált infláció és az élelmiszerárak világpiaci mozgása is segítette az MNB-t. Ennek ellenére a jegybank meglepően óvatos maradt.

– mondta Varga Mihály a februári kamatvágást követő sajtótájékoztatón, aki hangsúlyozta, a jegybank továbbra is adatvezérelten, a beérkező adatok fényében hozza meg döntését.

Utólag kiderült, hogy a jegybank túlzott óvatossága jó döntés volt, február 28. ugyanis kitört az iráni háború, amely óriási kihívást jelent a világgazdaság számára.

A perzsa állam a konfliktus legeljén ugyanis lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olaj és LNG-kereskedelmének ötöde halad át, Az európai piacon mérvadó Brent ára 6 hete szinte folyamatosan 100 dollár fölött van, miközben napi szinten 12-13 millió hordó esik ki a világpiacról. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője már többször figyelmeztetett, hogy a világ története legnagyobb energiaválságával nézhet szembe a következő hónapokban.