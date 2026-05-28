Deviza
EUR/HUF355,49 +0,21% USD/HUF306,28 +0,28% GBP/HUF410,51 +0,21% CHF/HUF388,65 +0,27% PLN/HUF83,95 +0,19% RON/HUF67,76 +0,17% CZK/HUF14,63 +0,14% EUR/HUF355,49 +0,21% USD/HUF306,28 +0,28% GBP/HUF410,51 +0,21% CHF/HUF388,65 +0,27% PLN/HUF83,95 +0,19% RON/HUF67,76 +0,17% CZK/HUF14,63 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konjunktúraindex
GKI konjunktúraindex
GKI
gazdaság

Négyéves csúcson egy bizalmi index májusban

A fogyasztók hangulata nagyot javult áprilishoz képest. A GKI konjunktúraindexe négy ponttal emelkedett egy hónap alatt.
VG
2026.05.28, 07:30
Frissítve: 2026.05.28, 08:16

Májusban a fogyasztók hangulata óriásit javult áprilishoz képest a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint. Ugyanakkor az üzleti szféra kilátásai nem változtak érdemben. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúraindexe négy ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, és ezzel negyvenkilenc havi csúcsára ért fel.

Magyarország, magyar gazdaság konjunktúraindex, hangulatindex üzleti bizalom
A GKI konjunktúraindexe négy ponttal emelkedett egy hónap alatt / Fotó: Shutterstock

A GKI üzleti bizalmi indexe májusban lényegében nem változott az előző hónaphoz mérten. Az ipari bizalmi index 1 ponttal csökkent, míg az építőipari 1,5 ponttal emelkedett. A kereskedelmi és a szolgáltatói index hibahatáron belül növekedett. Mind a négy szektorra igaz, hogy az elmúlt időszak üzletmenetével való elégedettség kissé romlott, de a közeljövőre vonatkozó kilátások javultak.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 ötödik hónapjában érezhetően emelkedett áprilishoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 11 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 10 százaléka csökkentené azt, szemben az áprilisi 8 és 11 százalékkal. Az építőiparban a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben, az iparban és a kereskedelemben ez a két arány gyakorlatilag megegyezik, míg a szolgáltatások területén az utóbbiaké a többség.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése májusban gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. Az ipari válaszadók összességében kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint áprilisban, míg a kereskedők ebben a tekintetben romlást érzékeltek.

Csúcson a fogyasztói bizalmi index

Az árindikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, áprilisban egyéves csúcsára emelkedett, majd májusban némileg mérséklődött. A következő három hónapban a cégek 30 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 6 százalékuk készül, szemben az áprilisi 35 és 5 százalékkal.

A GKI fogyasztói bizalmi index májusban jelentős ugrással öt és féléves csúcsra emelkedett. A mutató 16 pontot nőtt egyetlen hónapban. Ilyen mértékű pozitív irányú elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa. Ennek a drámai emelkedésnek a hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének, valamint a lakosság következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásainak jelentős javulása áll. Az index másik két részindexe is pozitív irányba mozdult el, bár az előbbieknél jóval kisebb mértékben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu