Vadonatúj kedvence van a Wall Streetnek, az új Nvidiának kikiáltott cég öles léptekkel igyekszik az óriások közé
A Micron Technology tőzsdei kapitalizációja a keddi tőzsdezárásra átlépte az ezermilliárd dollárt, a cég részvényei a Nasdaqon több mint 19 százalékkal, csaknem 896 dollárra drágultak, miután a svájci UBS egy hatalmas emeléssel 1625 dollárra lőtte be a célárukat. Az ajánlás még a szerdai tőzsdenyitás előtt is fűtötte a ralit, hiszen az elektronikus kereskedésben újabb 7 százalékos emelkedést követően már 960 dollár körül forgott a papír.
Kisimult a Micron Technology pályája
Timothy Arcuri, az UBS elemzője szerint a Micron a jövőben már nem az a ciklikusan rángatott memóriacsip-gyártó, ami eddig volt, mivel a mesterségesintelligencia- (AI) alkalmazások stabil keresletet és jobban tervezhető nyereséget biztosítanak a vállalatnak.
Ez idáig ugyanis az új Nvidiának kikiáltott vállalat üzletmenetét erőteljesen befolyásolták a DRAM és a NAND memóriacsip-árak ingadozásai, ám a feltörekvő AI-ágazat új, kiszámíthatóbb kereteket biztosít az üzleti modellnek. A UBS szerint pedig a befektetőknek a megváltozott helyzethez kell igazítaniuk a részvények értékelését.
Az új célárfolyam mellett a Micron piaci kapitalizációja körülbelül 1800 milliárd dollárra emelkedne, s ezzel a hetedik legnagyobb amerikai vállalattá válna, még
- a Teslát
- és a Metát is maga mögé utasítva.
Belépőjegy az óriások közé
Ezzel a memóriamodul-gyártó olyan iparági óriások közé kerülne, mint az Nvidia, az Alphabet, az Apple, a Microsoft, az Amazon és a Broadcom. Ez a kilátás ismételten aláhúzza a memóriatechnológia központi szerepét a mesterséges intelligencia korszakában.
Persze a nagy rali nem mostanában startolt el, a Micron Technology az elmúlt tizenkét hónapban olyan lélegzetelállító emelkedést hajtott végre, amely még a tapasztalt piaci megfigyelőket is megdöbbentette: míg a Nasdaq 100 index 40 százalékkal emelkedett, a Micron a maga több mint 600 százalékával messze túltett rajta.
A 2026 tavaszán bekövetkezett rövid megálló után, az utóbbi időben ismét megindult a hegymenet, és az amerikai félvezetőgyártó továbbra is szegmensének legdinamikusabb nagyvállalata.
Hol van már a 200 napos mozgóátlag?
Technikai szempontból a Micron részvénykurzusa messze eltávolodott a 200 napos mozgóátlagtól (329 dollár), jelenleg több mint a kétszeresénél jár, ami egyértelműen jelzi, hogy mennyire túlfűtött a piac.
Maga a 200 napos mozgóátlag is meredeken emelkedik, ami aláhúzza a gyorsuló felértékelődést. A részvény már messze olyan területen mozog, amely védtelenné teszi a rövid távú visszaesésekkel szemben.
Mindehhez hozzá kell azonban tenni, hogy az UBS az új célárával meglehetősen előreszaladt, hiszen az LSEG elemzői konszenzusa még 633 dollárnál tart, ami 34 százalékkal marad el a részvények keddi záróárától. Egyébként még van 5, legalább 1000 dolláros célár a mezőnyben, ám alighanem fontosabb ennél, hogy a 46 elemző összességében vételi ajánlást ad a papírra.