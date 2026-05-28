Ennyi volt a nagy iráni béke: máris emelkednek az olajárak

Az olajárak jelentősen emelkedtek, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen, ezúttal a stratégiai jelentőségű Bandar-Abbász kikötőváros egyik katonai létesítményét támadva – számolt be a BBC.

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közlése szerint

az amerikai erők négy iráni drónt is lelőttek, amelyek „fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szoros térségében”.

A globális irányadó Brent típusú kőolaj ára 3,75 százalékkal, hordónként 97,83 dollárra emelkedett, míg az amerikai könnyűolaj jegyzése 4 százalékkal, 92,22 dollárra nőtt.

A támadások annak ellenére történtek, hogy Teherán és Washington között tűzszünet van érvényben, miközben a felek tárgyalásokat folytatnak a három hónapja tartó konfliktus lezárásáról. A válság gyakorlatilag megbénította a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami világszerte megemelte az energiaárakat.

Az amerikai hadsereg négy iráni támadódrónt lőtt le, valamint csapást mért egy Bandar-Abbász kikötővárosában található földi irányítóállomásra, amely éppen egy ötödik drón indítására készült. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet április elején lépett hatályba.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson, és ezzel visszafordulásra kényszerítették. A forrás szerint az amerikai hadsereg ezt követően Bandar-Abbász környékén nyílt területeket támadott, ám sem áldozatokról, sem károkról nem érkezett jelentés.

Az iráni média később arról számolt be, hogy egy katonai tisztviselő szerint négy hajó próbált meg áthaladni a szoroson csütörtök hajnalban, ám figyelmeztető lövésekkel visszafordították őket. Az amerikai hadsereg hétfőn Dél-Iránban is végrehajtott csapásokat, amelyeket védekező intézkedésként jellemzett, Irán azonban ezt a tűzszünet durva megsértésének nevezte.

A világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának mintegy ötöde normál esetben ezen a tengeri útvonalon halad át.