Baj van: újra bombázza Amerika Iránt, miután Trump elutasította a Hormuzi-szorosról szóló megállapodást – az olaj ára kritikus szinten

Az Amerikai Egyesült Államok hadserege újabb csapásokat hajtott végre egy iráni drónközpont ellen, amely veszélyt jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban, néhány órával azután, hogy Donald Trump elnök elutasította az iráni bejelentést egy olyan megállapodásról, amely helyreállítaná a forgalmat a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerdán a Reutersnek arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg négy iráni támadódrónt lőtt le, valamint csapást mért egy Bandar-Abbász kikötővárosában található földi irányítóállomásra, amely éppen egy ötödik drón indítására készült. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet április elején lépett hatályba.

„Ezek az intézkedések arányosak, kizárólag védelmi jellegűek voltak, és a tűzszünet fenntartását szolgálták” – mondta a tisztviselő.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson, és ezzel visszafordulásra kényszerítette azt. A forrás szerint az amerikai hadsereg ezt követően Bandar-Abbász környékén nyílt területeket támadott, ám sem áldozatokról, sem károkról nem érkezett jelentés.

Az iráni média később arról számolt be, hogy egy katonai tisztviselő szerint négy hajó próbált meg áthaladni a szoroson csütörtök hajnalban, ám figyelmeztető lövésekkel visszafordították őket. Az amerikai hadsereg hétfőn Dél-Iránban is végrehajtott csapásokat, amelyeket védekező intézkedésként jellemzett, Irán azonban ezt a tűzszünet durva megsértésének nevezte.

Az iráni fejlemények hatására megint drágult az olaj

Az olajárak – miután szerdán több mint 5 százalékkal estek – az újabb csapások miatt ismét emelkedésnek indultak. Az amerikai nyersolaj határidős jegyzései csütörtök kora reggel az ázsiai kereskedésben közel 2 százalékkal, hordónként 90,38 dollárra emelkedtek.

A szerdán, a sajtó jelenlétében tartott kormányülésen Donald Trump amerikai elnök elutasította az iráni állami televízió jelentését, miszerint Teherán megszerezte egy nem hivatalos megállapodástervezet másolatát, amely egy hónapon belül az iráni háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajózást a világ olajellátása szempontjából kulcsfontosságú tenger, iráni és ománi közös forgalomirányítás mellett.