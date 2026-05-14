Kivárásra játszik az ingatlanpiac, de már érik a fordulat – most nagyon kell figyelniük a lakásvásárlóknak

Látványos tempóvesztés tapasztalható a magyarországi a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti. Országos szinten márciusban még 15,8 százalékos volt, áprilisban viszont 14,3 százalékra mérséklődött. A lassulás Budapesten a leginkább szembetűnő, hiszen a márciusi 13,7 százalékos éves drágulást áprilisban 10,9 százalékos emelkedés követte az Ingatlan.com friss lakásárindexének adatai szerint, amely lényegében valós idejű információt ad az aktuális piaci helyzetről.

„Havi alapon még látványosabb a lakásdrágulás lassulása. Országosan a márciusi 2 százalékról 0,8 százalékra csökkent az áremelkedési ütem áprilisban. A budapesti ingatlanpiacon az 1,1 százalékos márciusi emelkedés után áprilisban már 0,1 százalékkal csökkent az Ingatlan.com lakásárindexe. Könnyen lehet, hogy hamarosan az éves drágulás Budapesten 10 százalék alá kerül, ami rendkívüli fejleménynek mondható, hiszen utoljára 2024 novemberében volt ilyen alacsony a fővárosi áremelkedés éves tempója” – emelte ki Balogh László a friss adatokról.

Az ingatlanszakember hozzátette, hogy az elmúlt hónapok kereslet-kínálati változásai alapján várható volt, hogy jelentősen lassulni fog a lakásdrágulás tempója. Az árváltozási dinamikából viszont az is kiderül, hogy lényegében kettészakadt az ország lakáspiaca:

Budapesten az Otthon Start Program 1,5 milliós négyzetméterár-korlátja októbertől kezdve megfogta az áremelkedést.

A fővároson kívül és a kisebb településeken viszont jóval nagyobb tempóban emelkednek a lakásárak, mivel ezeken a helyeken a piaci árszintek és a kamattámogatott hitelek négyzetméterárainak felső korlátja között még óriási a mozgástér.

Szintén ezt a megfigyelést támasztják alá a régiós adatok is. Áprilisban továbbra is Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés, ott 18 százalékkal haladták meg a lakásárak az egy évvel korábbit. A Közép-Dunántúlon 15,5 százalékos, az Észak-Alföldön 15,2 százalékos, a Dél-Alföldön pedig 15,3 százalékos éves drágulást mutatott az index. A Nyugat-Dunántúlon 14,5 százalékos, a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8 százalékos volt az éves árnövekedés. Budapest 10,9 százalékos mutatója ezzel a legalacsonyabbak közé tartozott.