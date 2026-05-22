Egyre több nyugdíjas szegődik el iskolaőrnek – vajon miért?

Az iskolaőri állás kedvező lehetőség lehet a dolgozni kívánó nyugdíjasoknak a pluszjövedelem mellett azért is, mert közösségben vannak, és az aktív életmód segít megőrizni a fizikai frissességet is. Emellett nincs éjszakai műszak, és értelemszerűen az iskolai szünetekben és a hétvégéken sem kell dolgozni – írja az Origo. Esetleg még étkezést is biztosítanak a számukra az ebédlőben, amivel adott esetben sokat takaríthatnak meg.

Az iskolaőr feladata, hogy jelenlétével és szükség esetén intézkedéseivel biztosítsa az iskola nyugalmát és biztonságát – írja a Hóvége. Tanítási időben az intézmény területén jogosult fellépni, ha olyan helyzet alakul ki, amely veszélyezteti a diákok, a pedagógusok vagy az iskola működését.

Mennyit keres egy iskolaőr?

Az ilyen állásra való jelentkezéshez általában motivációs levelet, önéletrajzot és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kell mellékelni. Ezek után le kell tenni egy alkalmassági vizsgát, amelynek keretében felmérik a jelentkező fizikai és pszichológiai állapotát.

Az iskolaőri fizetés bruttó 320-350 ezer forint körül mozog, emellett pedig 200 ezer forint bruttó cafeteria jár hozzá évente.

A munkába járást is támogatják: tömegközlekedés esetén a költségek 86 százalékát vissza lehet igényelni, ha pedig valaki autóval közlekedik, annak egy bizonyos összeget ítélnek meg kilométerenként.

Nagy előny lehet a rendvédelmi, illetve nevelői-oktatói végzettség vagy tapasztalat.

Arról, hogy milyen feltételekkel lehet nyugdíj mellett munkát vállalni, ide kattintva olvashat bővebben.