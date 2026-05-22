Égő dróndarabok közt kapkodhatjuk a fejünket ebben a NATO-országban: román vadászgépek üldözik az ukrán drónokat – egyet már sikerült elkapni

Észtország déli részén rendkívüli légi riasztást rendeltek el kedden, május 19-én, miután egy drón belépett az ország légterébe. Az észt védelmi erők 12 órakor EE-Alarm üzenetet küldtek ki a lakosságnak, amelyben lehetséges légi veszélyre figyelmeztettek. A riasztás Tartu, Jogeva, Viljandi, Valga, Voru és Polva megyét érintette.

Ha drónt látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívót

A hatóságok arra kérték az említett térségek lakóit, hogy ha drónt látnak, azonnal keressenek fedezéket, és hívják a 112-es segélyhívót. A riasztásban további tájékozódási pontként a kriis.ee oldalt és az 1247-es információs vonalat jelölték meg. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a Delfinek megerősítette, hogy egy drón hatolt be Észtország légterébe. A pilóta nélküli eszközt a balti légtérrendészeti erők semmisítették meg a Vortsjärv-tó térségében. A miniszter kiemelte: ez volt az első alkalom, hogy

Észtország maga lőtt ki egy drónt.

Pevkur tájékoztatása szerint a drón nagy valószínűséggel ukrán eredetű lehetett, és oroszországi célpontok felé tarthatott. A pontos körülményeket az észt légierő és a belbiztonsági szolgálat, a KaPo vizsgálja.

Pevkur az eset utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy az észt radar- és légierőrendszerek még azelőtt észlelték a lehetséges légi fenyegetést, hogy az megközelítette volna az érintett térséget. A miniszter szerint a drón belépése után minden előre egyeztetett eljárást életbe léptettek. A balti légtérrendészeti erők felszálltak, majd román F–16-os vadászgépek lelőtték a drónt. A pilóta nélküli eszköz mocsaras területre zuhant, a roncsok felkutatása pedig a tájékoztatás idején még tartott.

Nincs nyúlka-piszka

Pevkur arra kérte a lakosságot, hogy ha valaki füstöt vagy dróndarabokat lát a térségben, ne érintse meg azokat. Az észt védelmi miniszter külön megköszönte Romániának és Lettországnak az együttműködést és az információcserét. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna ebben az esetben nem kért engedélyt Észtország légterének használatára.

Az észt tárcavezető azt mondta: ismét megerősítették, hogy Észtország légterét csak a szövetségeseik használhatják engedéllyel, Ukrajna pedig ilyen engedélyt nem kért. A miniszter hozzátette, hogy az ukrán védelmi miniszter bocsánatot kért az eset miatt.