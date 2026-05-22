Tiszaújvárosi robbanás: azonnal a mélybe rántották a Mol részvényeit – a pesti tőzsdét is megrázta a tragédia

Több mint három százalékot zuhant az olajtásaság kurzusa a péntek délelőtti tiszaújvárosi robbanás hírére. A Mol esése a pesti tőzsdét is magával rántotta, a BUX közel egy százalékos emelkedést követően fordult le.
K. T.
2026.05.22, 09:57
Frissítve: 2026.05.22, 10:23

Azonnal reagáltak a befektetők a Mol tiszaújvárosi üzemében pénteken keletkezett robbanásra. Az olajvállalat papírjai 3,1 százalékot estek a sajnálatos módon halálos áldozatot is követelő incidenst követően a pesti tőzsdén péntek délelőtt. A tiszaújvárosi robbanás a BUX indexet is mínuszba rántotta.

Azonnal reagáltak a tiszaújvárosi robbanásra a Mol részvényei / Fotó: Golden Dayz /  Shutterstock

A Mol papírjai ezzel napon belül majdnem 4 százalékot estek, a nyitást követően ugyanis még felfelé vette az irányt a kurzus. 

Az olajtársaság a BUX indexet is lehúzza, a csaknem 1 százalékos reggeli emelkedést teljesen lenullázta a váratlan esemény, noha az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények miatt alapvetően kedvező a hangulat a tőkepiacokon. A kereskedés első óráját követően 0,2 százalékos mínusznál jár a Budapesti értéktőzsde első számú részvénykosara.

MOL részvény10:56:10
Árfolyam: 3 864 HUF -58 / -1,5 %
Forgalom: 1 535 778 350 HUF
Ugyan közvetlenül nem érintettek, de a többi blue chip közül az OTP és a Richter is alább adott emelkedéséből a rendkívüli délelőtti eseményeket követően. Az első számú bankpapír másfél százalékos erősödése szűk fél százalékra apadt, és a gyógyszergyártó társaság ralija is másfél százalékos emelkedéssé szelídült. A Magyar Telekom papírjai továbbra is 0,7 százalékos mínusznál járnak.

A Tiszaújvárosi Krónika arról ír, hogy az előzetes információk szerint egy pirogáz-benzin vezeték robbant fel a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosság nincs veszélyben. A balesetben azonban egy ember életét veszítette.

 

A Mol nem sokkal 10 óra előtt hivatalos közleményt adott ki, melyben azt írják, a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindításakor robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

 

