Tiszaújvárosi robbanás: azonnal a mélybe rántották a Mol részvényeit – a pesti tőzsdét is megrázta a tragédia

Azonnal reagáltak a befektetők a Mol tiszaújvárosi üzemében pénteken keletkezett robbanásra. Az olajvállalat papírjai 3,1 százalékot estek a sajnálatos módon halálos áldozatot is követelő incidenst követően a pesti tőzsdén péntek délelőtt. A tiszaújvárosi robbanás a BUX indexet is mínuszba rántotta.

Azonnal reagáltak a tiszaújvárosi robbanásra a Mol részvényei / Fotó: Golden Dayz / Shutterstock

A Mol papírjai ezzel napon belül majdnem 4 százalékot estek, a nyitást követően ugyanis még felfelé vette az irányt a kurzus.

Az olajtársaság a BUX indexet is lehúzza, a csaknem 1 százalékos reggeli emelkedést teljesen lenullázta a váratlan esemény, noha az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények miatt alapvetően kedvező a hangulat a tőkepiacokon. A kereskedés első óráját követően 0,2 százalékos mínusznál jár a Budapesti értéktőzsde első számú részvénykosara.