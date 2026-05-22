Villámszundi, ilyen is van, és a világ egyik legerősebb gazdaságában ebéd után megengedik

Ahogy az Origo beszámolt róla, Dél-Koreában egyre elterjedtebb a villámszundi: amellett, hogy Szöul városvezetése maga szervez power nap contestet immár a harmadik évben zsinórban, több power nap is kávézó nyílt.

Ezeken a helyeken a jó kávé mellett biztosítanak alvási lehetőséget is, kapszulahotel-szerű alvófülkékben, ahol tökéletes a csend. Már a kávézóba belépve is lágy fények, kényelmes ülések vagy ágyak és a lehető legnagyobb csend fogadja a látogatót. A Roadster cikke szerint a relaxációs kávézók közül kiemelhető a Mr. Healing, amely egy egész hálózatot működtet több mint 60 egységgel.

A folyamatosan nyüzsgő város produktivitásának még jót is tesz a villámszundi, amely kiegyensúlyozottabb, energikusabb és tisztább elmével való munkavégzéshez vezet, azaz gazdasági jelentősége is van.

Mikor a leghatékonyabb a villámszundi?

A pihentető szundítás szabályai és jótékony hatásai a következők:

ideális időtartam: 20 perc, ez a hosszúság pont elegendő az éberség növelésére a könnyű alvási fázisban,

kerülendő tartomány: a 30 percnél hosszabb alvás beindíthatja a mélyebb alvási ciklusokat, ami ébredés után fáradtsághoz és fejfájáshoz vezethet,

napszak: a kora délutáni órák (általában 13:00 és 15:00 között) a legideálisabbak a szieszta beiktatására.

