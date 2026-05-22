Deviza
EUR/HUF359,07 -0,04% USD/HUF309,41 +0,06% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,58 -0,15% RON/HUF68,43 -0,13% CZK/HUF14,79 -0,05% EUR/HUF359,07 -0,04% USD/HUF309,41 +0,06% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,58 -0,15% RON/HUF68,43 -0,13% CZK/HUF14,79 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 698,05 +0,05% MTELEKOM2 630 -0,38% MOL3 862 -1,55% OTP40 060 +0,4% RICHTER12 150 +0,99% OPUS311 +0,32% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 256,64 +0,5% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 841,21 +0,33% BUX130 698,05 +0,05% MTELEKOM2 630 -0,38% MOL3 862 -1,55% OTP40 060 +0,4% RICHTER12 150 +0,99% OPUS311 +0,32% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 256,64 +0,5% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 841,21 +0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
fúzió
Estée Lauder

Nem jött össze a szépségipari óriásfúzió – a résztvevők egyike óriásit nyert, a másik óriásit vesztett ezen

Az Estée Lauder és a spanyol Puig összeolvadása a világ legnagyobb kozmetikai vállalatát hozta volna létre a prémiumszegmensben. A szépségipari fúzió meghiúsulásának azonban csak az egyik cég részvényesei örülhetnek.
K. B. G.
2026.05.22, 09:58
Frissítve: 2026.05.22, 10:16

Lezárta a fúziós tárgyalásokat az amerikai kozmetikai óriás, az Estée Lauder és spanyol versenytársa, a Puig, a világ egyik legnagyobb szépségipari vállalatát hozták volna létre – közölte csütörtök este az amerikai vállalat.

Konskie,,Poland,-,December,02,,2024:,Estee,Lauder,Company,Logo
Az Estée Lauder visszatáncolt a szépségipari gigafúzióból / Fotó: Piotr Swat / Shutterstock

Szépségipari márkák sora került volna egy tető alá

A 40 milliárd dolláros üzlet márkák sorát hozta volna egy tető alá, mint az Estée Lauderhez tartozó Clinique-et és a Tom Ford Beautyt vagy a Puighoz tartozó Charlotte Tilburyt és Jean Paul Gaultier-t.

A fúziót azonban nem minden befektető tartotta jó ötletnek, legalábbis erre utal, hogy az Estée Lauder árfolyama kilőtt a bejelentést követően, és 11 százalékot erősödött a piaczárást követő kiterjesztett kereskedésben – írja a Financial Times. Ugyanakkor az áprilisban vártnál gyengébb eredményekről beszámoló Puig árfolyama elveszítheti a felvásárlási prémiumot az ügylet kútba esésével. 

A madridi tőzsdén a nyitást követően a Puig részvényei azonnal több mint 13 százalékot veszítettek értékükből, 

így egyértelmű, hogy a befektetők szerint kinek lett volna előnyös és kinek hátrányos a szépségipari fúzió.

A tranzakcióval a világ legnagyobb prémiumszintű szépségápolási csoportja jöhetett volna létre, mely elemzői becslések szerint akár évi 20 milliárd eurós forgalmat is lebonyolíthatott volna, ami felülmúlja a L’Oreal Luxe részlegének 15,6 milliárd eurós forgalmát is. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu