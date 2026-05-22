Deviza
EUR/HUF359,07 -0,04% USD/HUF309,41 +0,06% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,58 -0,15% RON/HUF68,43 -0,13% CZK/HUF14,79 -0,05% EUR/HUF359,07 -0,04% USD/HUF309,41 +0,06% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,58 -0,15% RON/HUF68,43 -0,13% CZK/HUF14,79 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 711,5 +0,06% MTELEKOM2 630 -0,38% MOL3 862 -1,55% OTP40 060 +0,4% RICHTER12 150 +0,99% OPUS311 +0,32% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 257,07 +0,51% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 841,21 +0,33% BUX130 711,5 +0,06% MTELEKOM2 630 -0,38% MOL3 862 -1,55% OTP40 060 +0,4% RICHTER12 150 +0,99% OPUS311 +0,32% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 +0,33% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 257,07 +0,51% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 841,21 +0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
Tiszaújváros
robbanás

Elárulta a Mol, hol történt a robbanás

Hatalmas erejű robbanás rázta meg a Mol tiszaújvárosi üzemét, az olajvállalat közölte, pontosan hol történt a baleset.
Nagy Krisztián
2026.05.22, 10:14
Frissítve: 2026.05.22, 10:42

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után kitörő tüzet a katasztrófavédelem szakemberei lokalizálták, az oltási munkálatok jelenleg is folynak.

Elárulta a Mol hol történt a robbanás
Közölte a Mol, hol történt a robbanás / Fotó: AFP

Az aktuális információk szerint a balesetnek egy halálos áldozata és több súlyos sérültje van. A robbanás körülményeit jelenleg is vizsgálják, de a Mol közölte, hogy pontosan hol történt a katasztrófa.

Újraindítás közben történt a robbanás

A Mol közlése szerint a baleset az Olefin 1 üzem nagyleállás utáni újraindítása közben történt. A bajt egy meghibásodott kompresszor okozta.

Az olefinüzemek olyan vegyipari létesítmények, amelyek földgázból vagy kőolajpárlatokból hőbontással alapvető műanyag-alapanyagokat, elsősorban etilént és propilént, állítanak elő. Magyarországon az egyetlen olefingyár a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia, amely jelenleg két ilyen típusú üzemet működtet.

Az üzemet néhány évvel ezelőtt korszerűsítették, hogy meghosszabbítsák az élettartamát. Magyarországon ez volt a legnagyobb, már meglévő berendezésen végrehajtott hatékonyságnövelő program.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu