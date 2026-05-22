Elárulta a Mol, hol történt a robbanás

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után kitörő tüzet a katasztrófavédelem szakemberei lokalizálták, az oltási munkálatok jelenleg is folynak.

Az aktuális információk szerint a balesetnek egy halálos áldozata és több súlyos sérültje van. A robbanás körülményeit jelenleg is vizsgálják, de a Mol közölte, hogy pontosan hol történt a katasztrófa.

Újraindítás közben történt a robbanás

A Mol közlése szerint a baleset az Olefin 1 üzem nagyleállás utáni újraindítása közben történt. A bajt egy meghibásodott kompresszor okozta.

Az olefinüzemek olyan vegyipari létesítmények, amelyek földgázból vagy kőolajpárlatokból hőbontással alapvető műanyag-alapanyagokat, elsősorban etilént és propilént, állítanak elő. Magyarországon az egyetlen olefingyár a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia, amely jelenleg két ilyen típusú üzemet működtet.

Az üzemet néhány évvel ezelőtt korszerűsítették, hogy meghosszabbítsák az élettartamát. Magyarországon ez volt a legnagyobb, már meglévő berendezésen végrehajtott hatékonyságnövelő program.