Csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben az a miniszteri rendelet, amelyben a gazdasági és energetikai miniszter 575 millió liter üzemanyag felszabadítását rendte el. A Kapitány István által jegyzett jogszabály a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre és annak tagvállalataira vonatkozik.
2026.05.14, 21:28
Frissítve: 2026.05.14, 21:29

A biztonsági kőolajtermék készletek felhasználásáról szóló miniszteri rendelet jelent meg csütörtök este a Magyar Közlönyben. Kapitány István 150 millió liter 95-ös benzin és további 425 millió liter dízel felszabadítását rendelte el.

Kapitány István csütörtök este elrendelte 575 millió liter üzemanyag felhasználását a biztonsági tartalékból / Fotó: MARKOVSZKI / Kapitány István / Facebook

A rendelet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre és a szervezet kőolajszekciójának tagvállalataira, valamint a  tőlük ezen rendelet alapján felszabadított készletből vásárló viszonteladókra terjed ki.

A jogszabály értelmében a szövetség a 95-ös benzint legfeljebb 286 forintos literenkénti áron, a dízelt pedig csak 315 forint per literes nettó áron adhatja el a viszonteladó partnereinek. 

A tagi hozzájárulás nélküli nettó értékesítési ár a benzinnél 270 forint, a dízelnél pedig 300 forint. A felajánlott készletek legkésőbb 2026. június 30-áig állnak megvásárlás és kiszállítás céljából rendelkezésre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
