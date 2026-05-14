Kapitány István csütörtök este elrendelte 575 millió liter üzemanyag felhasználását a biztonsági tartalékból

A biztonsági kőolajtermék készletek felhasználásáról szóló miniszteri rendelet jelent meg csütörtök este a Magyar Közlönyben. Kapitány István 150 millió liter 95-ös benzin és további 425 millió liter dízel felszabadítását rendelte el.

A rendelet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre és a szervezet kőolajszekciójának tagvállalataira, valamint a tőlük ezen rendelet alapján felszabadított készletből vásárló viszonteladókra terjed ki.

A jogszabály értelmében a szövetség a 95-ös benzint legfeljebb 286 forintos literenkénti áron, a dízelt pedig csak 315 forint per literes nettó áron adhatja el a viszonteladó partnereinek.

A tagi hozzájárulás nélküli nettó értékesítési ár a benzinnél 270 forint, a dízelnél pedig 300 forint. A felajánlott készletek legkésőbb 2026. június 30-áig állnak megvásárlás és kiszállítás céljából rendelkezésre.