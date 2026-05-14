Kiderült, hogy miért siklott ki a Békés InterCity Gyománál: Vitézy Dávid egyből megtalálta a felelőst

Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet a Gyoma állomáson kisiklott vonat – tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán csütörtökön.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a kisiklott vonat mellett / Fotó: Lehoczky Péter, MTI

Vitézy Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett.

A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekített a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Fontos megjegyezni, hogy ez a pálya 2017-ben lett uniós forrásokból felújítva, alkalmas a 160 kilométer per órás sebességre, és a pályán olyan vonatbefolyásoló berendezés működik, ami ezt a balesetet teljes bizonyossággal meg tudta volna akadályozni.

Szavai szerint ez azért nem történt meg, mert a Békés InterCity-t húzó mozdonyon nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonatbefolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne.

Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a probléma régóta ismert, legutóbb 2022 decemberében hívta fel az akkor hivatalba lépő Lázár-minisztériumot a Közlekedésbiztonsági Szervezet ennek orvoslására, de semmi nem történt, választ sem kaptak. Helyette a leköszönő kormány minden másra költötte a pénzt – mutatott rá.

Úgy folytatta: a 160 kilométer per óra sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza. A miniszter tájékoztatása szerint a konkrét baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költeni kell.

Azonban nemcsak Gyománál volt ma vonatkisiklás. Csütörtök reggel egy emeletes Kiss vonat is kisiklott a Nyugati pályaudvarban.