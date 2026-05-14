A kormányhoz fordul a fideszes megyeszékhely, hogy csökkentse a szolidaritási adóját – négy milliárd forint elengedését kérik

Kecskemét ismét a szolidaritási hozzájárulás mérséklését kéri, miután idén már 7,64 milliárd forintos befizetési kötelezettséget írtak elő a városnak. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta, hogy a fennmaradó 3,82 milliárd forintot ne kelljen befizetni az államkasszába – írta a baon.hu.

Egyre nagyobb terhet jelent Kecskemétnek a szolidaritási hozzájárulás, amely idén már 7,64 milliárd forintra nőtt / Fotó: BANCZIK ROBERT / Visit Hungary

Újra nekimegy az állami elvonások rendszerének Kecskemét. A város közgyűlése csütörtökön döntött arról, hogy ismét kérelmet nyújtanak be a szolidaritási hozzájárulás mérséklésére, miután 2026-ban már 7,64 milliárd forint befizetésére kötelezték az önkormányzatot.

A városvezetés most azt szeretné elérni, hogy a még be nem fizetett 3,82 milliárd forintot engedje el a minisztérium.

Emellett azt is kérik, hogy 2027-től teljes egészében vizsgálják felül a rendszer alkalmazását Kecskemét esetében.

A szolidaritási hozzájárulás az a központi elvonási forma, amelyet a magasabb iparűzési adóbevétellel rendelkező önkormányzatok fizetnek be az államnak. Az ebből származó pénzt a gyengébb pénzügyi helyzetben lévő települések támogatására fordítják. Kecskemét esetében azonban az összeg az elmúlt években drasztikusan emelkedett.

A városnak idén négy részletben kellene teljesítenie a befizetést:

januárban már 917 millió forintot átutaltak;

áprilisban pedig újabb 2,9 milliárd forintot fizettek be.

Ezután júliusban ismét 917 millió;

októberben pedig további 2,9 milliárd forint következne.

Kecskemét nem tud lépést tartani a követelésekkel

A városvezetés szerint az elvonás mértéke már túlmutat a méltányos teherviselésen. Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester előterjesztésében azt hangsúlyozta, hogy Kecskemét az elmúlt években tudatos gazdaságpolitikát folytatott. A város alacsony helyi iparűzési adóval próbálta idecsábítani a beruházókat, miközben jelentős ipari fejlesztések valósultak meg.

A stratégia működött: Kecskemét gazdasági teljesítménye nőtt, az iparűzési adóbevételek emelkedtek, ezzel együtt azonban a szolidaritási hozzájárulás összege is egyre magasabb lett. A városvezetés szerint emiatt egyre kevesebb pénz marad helyben fejlesztésekre és működésre.

Vadonatúj Mercedes-buszok érkeztek az egyik megyei jogú városba – már a következő lépést tervezik Mindössze 12 évvel ezelőtt beszerzett új buszokat cserél le Kecskemét, ahol az első nagy buszbeszerzéshez hasonlóan ezúttal is Mercedesek mellett döntött a városvezetés. A megyei jogú város azonban itt nem áll meg, jövőre újabb kontingens érkezhet a településre.

A polgármester emlékeztetett arra is, hogy nem először fordulnak a kormányhoz segítségért. Már 2021-ben kérte a pénzügyminisztertől a hozzájárulás mérséklését vagy eltörlését, majd 2023-ban ismét kezdeményezte a rendszer felülvizsgálatát. Akkor a város a megnövekedett infrastrukturális fejlesztési igényekre hivatkozott.

Az előterjesztés szerint ezeknek a korábbi lépéseknek volt eredménye.

A kormány korábban több formában is támogatást nyújtott Kecskemétnek, például belterületi útépítésekhez, illetve a Versenyképes Járások Programon keresztül részben kompenzálta az elvonásokat.