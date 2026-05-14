A kormányhoz fordul a fideszes megyeszékhely, hogy csökkentse a szolidaritási adóját – négy milliárd forint elengedését kérik
Kecskemét ismét a szolidaritási hozzájárulás mérséklését kéri, miután idén már 7,64 milliárd forintos befizetési kötelezettséget írtak elő a városnak. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta, hogy a fennmaradó 3,82 milliárd forintot ne kelljen befizetni az államkasszába – írta a baon.hu.
Újra nekimegy az állami elvonások rendszerének Kecskemét. A város közgyűlése csütörtökön döntött arról, hogy ismét kérelmet nyújtanak be a szolidaritási hozzájárulás mérséklésére, miután 2026-ban már 7,64 milliárd forint befizetésére kötelezték az önkormányzatot.
A városvezetés most azt szeretné elérni, hogy a még be nem fizetett 3,82 milliárd forintot engedje el a minisztérium.
Emellett azt is kérik, hogy 2027-től teljes egészében vizsgálják felül a rendszer alkalmazását Kecskemét esetében.
A szolidaritási hozzájárulás az a központi elvonási forma, amelyet a magasabb iparűzési adóbevétellel rendelkező önkormányzatok fizetnek be az államnak. Az ebből származó pénzt a gyengébb pénzügyi helyzetben lévő települések támogatására fordítják. Kecskemét esetében azonban az összeg az elmúlt években drasztikusan emelkedett.
A városnak idén négy részletben kellene teljesítenie a befizetést:
- januárban már 917 millió forintot átutaltak;
- áprilisban pedig újabb 2,9 milliárd forintot fizettek be.
- Ezután júliusban ismét 917 millió;
- októberben pedig további 2,9 milliárd forint következne.
Kecskemét nem tud lépést tartani a követelésekkel
A városvezetés szerint az elvonás mértéke már túlmutat a méltányos teherviselésen. Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester előterjesztésében azt hangsúlyozta, hogy Kecskemét az elmúlt években tudatos gazdaságpolitikát folytatott. A város alacsony helyi iparűzési adóval próbálta idecsábítani a beruházókat, miközben jelentős ipari fejlesztések valósultak meg.
A stratégia működött: Kecskemét gazdasági teljesítménye nőtt, az iparűzési adóbevételek emelkedtek, ezzel együtt azonban a szolidaritási hozzájárulás összege is egyre magasabb lett. A városvezetés szerint emiatt egyre kevesebb pénz marad helyben fejlesztésekre és működésre.
A polgármester emlékeztetett arra is, hogy nem először fordulnak a kormányhoz segítségért. Már 2021-ben kérte a pénzügyminisztertől a hozzájárulás mérséklését vagy eltörlését, majd 2023-ban ismét kezdeményezte a rendszer felülvizsgálatát. Akkor a város a megnövekedett infrastrukturális fejlesztési igényekre hivatkozott.
Az előterjesztés szerint ezeknek a korábbi lépéseknek volt eredménye.
A kormány korábban több formában is támogatást nyújtott Kecskemétnek, például belterületi útépítésekhez, illetve a Versenyképes Járások Programon keresztül részben kompenzálta az elvonásokat.
Most azonban ismét jelentős pénzügyi nyomás nehezedik az önkormányzatra: a dokumentumban külön kiemelték, hogy folyamatosan nőnek a városi működés költségei. Egyre több pénzt emésztenek fel az út- és járdafelújítások, a kerékpárutak fejlesztése, a közvilágítás fenntartása, valamint a szociális és köznevelési feladatok.
Különösen nagy terhet jelent a közösségi közlekedés finanszírozása, mivel a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. működtetése az elmúlt években folyamatosan drágult, és 2025-ben már meghaladta a 3 milliárd forintot.
A város szerint a költségek tovább nőhetnek.
A polgármesteri előterjesztés szerint, ha a fennmaradó 3,82 milliárd forint helyben maradna, abból több fejlesztést hitelfelvétel nélkül is meg lehetne valósítani. Emellett stabilabbá válhatna az önkormányzati intézményrendszer működése, és könnyebben finanszírozható lenne a közlekedés, illetve az infrastruktúra fenntartása is.
