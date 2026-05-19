Deviza
EUR/HUF361,66 +0,33% USD/HUF311,53 +0,72% GBP/HUF417,71 +0,54% CHF/HUF394,94 +0,2% PLN/HUF85,07 +0,1% RON/HUF69,14 -0,12% CZK/HUF14,87 +0,25% EUR/HUF361,66 +0,33% USD/HUF311,53 +0,72% GBP/HUF417,71 +0,54% CHF/HUF394,94 +0,2% PLN/HUF85,07 +0,1% RON/HUF69,14 -0,12% CZK/HUF14,87 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 773,44 -0,21% MTELEKOM2 654 +4,07% MOL4 060 +0,64% OTP40 710 -0,91% RICHTER12 380 -0,57% OPUS300,5 -4,33% ANY7 750 -3,48% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 248,38 -1,38% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 811,4 -0,89% BUX131 773,44 -0,21% MTELEKOM2 654 +4,07% MOL4 060 +0,64% OTP40 710 -0,91% RICHTER12 380 -0,57% OPUS300,5 -4,33% ANY7 750 -3,48% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 248,38 -1,38% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 811,4 -0,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
utazási iroda
turizmus
csőd

Több száz utas vár a pénzére – megindult az eljárás a becsődölt magyar utazási iroda ellen

A magyarországi utazási piac újabb szereplője került nehéz helyzetbe: pár hete fizetésképtelenné vált a Travel Teachers Kft. Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) most eljárást indított az utazási iroda ellen, ugyanis a beérkezett panaszok szerint a Travel Teachers Kft. nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását.
VG/MTI
2026.05.19, 17:14
Frissítve: 2026.05.19, 17:36

A hatóság április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. tevékenységi jogosultságát, a társaság május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthat le, és köteles az utazók által befizetett részvételi díjakat visszafizetni. A BFKH az április 30-i döntésében felhívta az utazási iroda figyelmét, hogy ha nem képes az utasoknak a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, akkor ezt jeleznie kell a kormányhivatalnak és a biztosítótársaságnak. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, ezért nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasoknak teljesített, illetve nem teljesített visszafizetést.

Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek (illusztráció) Fotó: Shutterstock
Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek / Fotó: Shutterstock

Vizsgálják, hogy képes-e a társaság rendezni a kárt

Május 18-án vizsgálat indult a társaság fizetőképességének megállapítására. Ha a hatóság is megállapítja, hogy az utazásszervező önerőből nem tud fizetni, akkor a BFKH soron kívül felhívja az utazási iroda vagyoni biztosítékát adó biztosítótársaságot, hogy kezdje meg a kárrendezést. Ezt követően az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nek nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon. 

A kormányhivatal a kifizetéseket azzal tudja segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beszerzi a szükséges adatokat az utazásszervezőtől, de konkrétan a kárrendezésben nem vesz részt – ismertette közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek

A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság „pénztárcabarát utak” hívószóval. A problémák a károsultak beszámolói szerint viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak – írja a Turizmus.com

A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolókból az derül ki, hogy a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant. 

A fogyasztói kifogások leggyakoribb eleme az utolsó pillanatban történő módosítás vagy lemondás volt, mindeközben a cég képviselője azt állítja: hangulatkeltés vezetett Travel Teachers Kft. likviditási gondjaihoz. 

A Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16 millió 440 ezer forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt.-nél. Kérdés azonban, hogy egy esetleges tömeges kártalanítás során mire lehet elegendő ez a vagyoni biztosíték. A károsultak beszámolói között ugyanis több százezer, sőt egyes esetekben milliós nagyságrendű befizetések is szerepelnek, miközben a biztosító legfeljebb a meghatározott biztosítási összeg erejéig köteles helytállni. A biztosítói kártalanítás pedig akkor indulhat meg, ha a társaság bizonyíthatóan nem képes saját forrásból rendezni az utasok követeléseit – derül ki az Origo cikkéből.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu