Brutális forgalomra készül a BL-döntő miatt a ferihegyi repülőtér – fontos felhívást intéztek a szurkolókhoz
A labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásának döntőjét május 30-án rendezik a budapesti Puskás Arénában, ahol a címvédő francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap össze. A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó eseményre a csapatok mellett szurkolók és vendégek tízezrei érkeznek Budapestre, dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A Budapest Airportnak a szokásos napi utasforgalmon felül több tízezer, charter- és menetrend szerinti járatokkal, továbbá magánrepülőgépekkel érkező és induló szurkolót és vendéget kell majd kezelnie a ferihegyi repülőtéren.
A Budapest Airport keddi közleménye szerint ez a feladat kivételes koordinációt igényel az esemény szervezésében részt vevő összes szervezet, vállalat és hatóság között. A repülőtér a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája-döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésre. Az előkészítő munka tíz hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött. A Budapest Airport koordinálásával speciális munkacsoport alakult, amelyben többek között az UEFA, az NRÜ, az RRI, a HungaroControl, a NAV, a polgári légi közlekedési hatóság, a repülőtéri földi kiszolgáló vállalatok, valamint közlekedési szolgáltatók (taxitársaságok, tömegközlekedési vállalatok) is részt vesznek.
Különleges készültség a BL-döntő miatt
A felkészülés részeként minden, az esemény időszakban (a mérkőzés előtti naptól az azt követő napig) közlekedő járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania. Emellett a Budapest Airport átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgépmozgásokat, a gyakorló- és műszaki berepüléseket, valamint a kitérő repülőtérként való rendelkezésre állást, így biztosítva a szükséges kapacitásokat a megnövekedett utasforgalom kezelésére. A résidők kiosztása az eseményhez kapcsolódó prioritások figyelembevételével történik.
Kiemelték, hogy a repülőtér speciális légi forgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra-elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az 1. terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd. Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az 1. terminálra, illetve onnan közlekednek majd. Ezenkívül az épületben az utasok számára étel- és italvásárlási lehetőség, valamint a terminálépületek előtt a különböző közlekedési szolgáltatások drosztjai is elérhetők lesznek.
Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő előtti és utáni időszakban is jelentősen megnövekedett forgalom várható. A három nap során a többletforgalmat a dedikált charterjáratok, a kisgépes forgalom, valamint a légitársaságok által indított sűrítőjáratok adják majd. Május 29. és 31. között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat fog közlekedni naponta. A kisgépes forgalom is jelentősen meghaladja a szokásos szintet. A legnagyobb forgalomnövekedés várhatóan a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik.
Felkészült a repülőtér
Az eseményhez kapcsolódó időszakban, a forgalom gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében bizonyos járatok a jelenleg érvényes éjszakai korlátozások alól mentességet kaphatnak, ezért a környező területeken átmenetileg megnövekedett zajterhelésre lehet számítani. A Budapest Airport ezúton is kéri a lakosság türelmét és megértését.
Hangsúlyozták, hogy a sportesemény időszakában valamennyi érintett szervezet megerősített létszámmal, teljes kapacitással működik, a munkát pedig számos önkéntes kolléga támogatja. A gördülékeny utaskezelés érdekében a check-in pultoknál, a biztonsági ellenőrzésnél és a határátlépési pontokon is bővített kapacitással készülnek. A Budapest Airport az esemény teljes időtartama alatt megerősített operatív működéssel és valamennyi érintett szervezet bevonásával működő irányítási központtal biztosítja a repülőtéri folyamatok koordinációját.
A mérkőzéssel összefüggő, az érintett napon és az azt megelőző egy-két napban megnövekedett utasforgalom miatt a repülőtér üzemeltetője arra kéri az utasokat, hogy annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, a repülőgép indulása előtt legalább két és fél órával, vagy ha légitársaságuk javasolja, még korábban érkezzenek a repülőtérre. Számoljanak esetleges útlezárásokkal és torlódásokkal, és a szokásosnál több időt szánjanak a repülőtérre történő utazásra. A megnövekedett utasforgalom miatt előfordulhat a menetrend szerinti járatok késése.
A Budapest Airport arra kér minden utast, aki ezalatt a három nap alatt utazik, hogy folyamatosan kövesse a járatinformációs rendszereket, valamint az aktuális információkról tájékozódjon a Budapest Airport weboldalán vagy a légitársaságok csatornáin. Az eseményhez kapcsolódóan dedikált információs aloldal is indul, az UEFA-val és a légitársaságokkal összehangolt kommunikáció mellett.
Több tízezer szurkoló, gigabitekben mérhető rekordterhelés – így erősítették meg a mobilhálózatot a Bajnokok Ligája-döntőre
A CETIN Hungary Zrt. a helyszínen multioperátoros mobiltávközlési infrastruktúrát – komplex rádiós antennarendszert – működtet. Így a mobilszolgáltatók a meccsen – illetve az Aréna bármilyen más nagy rendezvényén – a több tízezres nézőközönség számára megbízható hang- és adatkapcsolatot tudnak biztosítani.
A nagy forgalmú területeken – például sportrendezvényeken, lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban, új építésű városnegyedekben, ipari parkokban vagy bevásárlóközpontokban – a mobilszolgáltatók által mindenki számára biztosított lefedettség automatikusan nem garantálja a megfelelő térerőt. Ezeken a helyszíneken további kapacitásokat – antennarendszert – célszerű kiépíteni, hogy az itt tartózkodók is tökéletes hang- és adatkapcsolattal rendelkezzenek. A Puskás Aréna ilyen helyszín: a meccsekre 64 ezer, a koncertekre akár 80 ezer fő is ide látogathat.