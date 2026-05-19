Brutális forgalomra készül a BL-döntő miatt a ferihegyi repülőtér – fontos felhívást intéztek a szurkolókhoz

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásának döntőjét május 30-án rendezik a budapesti Puskás Arénában, ahol a címvédő francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap össze. A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó eseményre a csapatok mellett szurkolók és vendégek tízezrei érkeznek Budapestre, dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A Budapest Airportnak a szokásos napi utasforgalmon felül több tízezer, charter- és menetrend szerinti járatokkal, továbbá magánrepülőgépekkel érkező és induló szurkolót és vendéget kell majd kezelnie a ferihegyi repülőtéren.

A budapesti repülőtér felkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére / Fotó: Budapest Airport

A Budapest Airport keddi közleménye szerint ez a feladat kivételes koordinációt igényel az esemény szervezésében részt vevő összes szervezet, vállalat és hatóság között. A repülőtér a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája-döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésre. Az előkészítő munka tíz hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött. A Budapest Airport koordinálásával speciális munkacsoport alakult, amelyben többek között az UEFA, az NRÜ, az RRI, a HungaroControl, a NAV, a polgári légi közlekedési hatóság, a repülőtéri földi kiszolgáló vállalatok, valamint közlekedési szolgáltatók (taxitársaságok, tömegközlekedési vállalatok) is részt vesznek.

Különleges készültség a BL-döntő miatt

A felkészülés részeként minden, az esemény időszakban (a mérkőzés előtti naptól az azt követő napig) közlekedő járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania. Emellett a Budapest Airport átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgépmozgásokat, a gyakorló- és műszaki berepüléseket, valamint a kitérő repülőtérként való rendelkezésre állást, így biztosítva a szükséges kapacitásokat a megnövekedett utasforgalom kezelésére. A résidők kiosztása az eseményhez kapcsolódó prioritások figyelembevételével történik.

Kiemelték, hogy a repülőtér speciális légi forgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra-elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az 1. terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd. Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az 1. terminálra, illetve onnan közlekednek majd. Ezenkívül az épületben az utasok számára étel- és italvásárlási lehetőség, valamint a terminálépületek előtt a különböző közlekedési szolgáltatások drosztjai is elérhetők lesznek.