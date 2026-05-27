Sokan úgy sétálnak bele az élelmiszer-csomagolások csapdájába, hogy nem is tudnak róla

Sokan úgy gondolják, teljesen tudatosan választják ki, milyen termékek kerülnek a bevásárlókosárba, a szakértők szerint azonban az üzletek kialakítása és a termékek megjelenése jóval nagyobb hatással van a vásárlói döntésekre, mint hinnék. A csomagolás, az akciós kihelyezések és a reklámok mind azt a célt szolgálják, hogy a vásárlók minél gyakrabban válasszanak ultrafeldolgozott élelmiszereket, melyek bár praktikusak lehetnek, jellemzően egészségtelenebbek.
2026.05.27, 16:23

A boltok polcain ezek a termékek különösen feltűnő módon jelennek meg, ami megnehezíti, hogy ellenálljunk nekik. Ez azért jelenthet gondot, mert világszerte folyamatosan nő az emberek átlagos testsúlya, és ebben fontos szerepe lehet az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztásának – írja az Origo.

élelmiszer
Sokan tudatos vásárlónak tarthatják magukat, de még így is beleeshetnek az élelmiszerek csomagolásának csapdájába (illusztráció) / Fotó: Havran Zoltán

Nemcsak egyes élelmiszerek, hanem a csomagolások is tehetnek az elhízásról

A lap cikke szerint egy a Lancet című tudományos folyóiratban publikált kutatás szerint, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, 2050-re a felnőtt lakosság több mint fele elhízott lehet. A kutatók ugyanakkor úgy vélik, megfelelő intézkedésekkel még megállítható lenne ez a folyamat.

A szakértők szerint az élelmiszeripar számos eszközzel ösztönzi a túlfogyasztást: a gyártástól kezdve a marketingig minden arra épül, hogy a termékek minél kívánatosabbnak tűnjenek. 

Emiatt a vásárlók sokszor úgy döntenek egészségtelenebb termékek mellett, hogy közben észre sem veszik.

Különösen problémás, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszereket tudatosan úgy fejlesztik, hogy minél csábítóbbak legyenek, miközben egyre több kutatás figyelmeztet ezek hosszú távú egészségügyi kockázataira.

A tapasztalatok szerint ugyanakkor a megfelelő tájékoztatás segíthet a fogyasztóknak jobb döntéseket hozni. Chilében például 2016-ban kötelezővé tették a magas cukor-, só- vagy kalóriatartalmú termékek figyelmeztető címkézését, ami után közel negyedével visszaesett a magas kalóriatartalmú élelmiszerek vásárlása.

Európában is egyre elterjedtebb a Nutri-Score rendszer, amely színekkel és betűjelekkel mutatja meg, mennyire egészséges egy adott termék.

A sötétzöld A jelzés a kedvezőbb, míg a piros E a kevésbé ajánlott kategóriát jelöli. A rendszert már több mint 1500 márka használja.

A University College London kutatása szerint a személyre szabott segítség szintén hatékony lehet. Egy vizsgálat résztvevői egyéni tanácsokat, egészségesebb étrendi javaslatokat és könnyen elkészíthető recepteket kaptak. A hat hónapos program végére saját bevallásuk szerint 25 százalékkal csökkentették az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és sokan testsúlycsökkenést, jobb közérzetet is tapasztaltak.

A szakemberek szerint nincs egyetlen egyszerű megoldás az egészségtelen táplálkozási szokások visszaszorítására. Az átláthatóbb címkézés, a felelősebb marketing és a személyre szabott támogatás azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy a vásárlók könnyebben hozzanak tudatosabb döntéseket az üzletekben.

