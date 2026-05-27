Máris megbotlott az új ENSZ: milliárdokat ígértek a tagállamok Trump Béketanácsának, mégis üresen kong a kassza – így nem lesz újjáépítve Gáza
Donald Trump grandiózus Béketanácsa még több hónappal az indulás után is gyakorlatilag működésképtelen. Bár több mint 17 milliárd dollárnyi támogatást ígértek Gáza újjáépítésére, a hivatalos alapba egyetlen dollár sem érkezett meg.
Komoly presztízsveszteséggé kezd válni Donald Trump számára a nagy bejelentésekkel elindított Béketanácsa. A projektet az amerikai elnök az egyik „legjelentősebb új nemzetközi intézményként” mutatta be, amelynek elsődleges feladata a háború sújtotta Gáza újjáépítése lenne. A valóság azonban egyelőre egészen más képet mutat.
Bár
- a tagállamok összesen 7 milliárd dollár támogatást ígértek a gázai segély- és újjáépítési csomagra,
- Trump pedig további 10 milliárd dolláros amerikai hozzájárulást helyezett kilátásba,
- a Világbank által kezelt hivatalos alapba még egyetlen dollár sem érkezett.
A Financial Timesnak nyilatkozó források szerint az egyenleg jelenleg konkrétan nulla.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a támogatások egy része nem is a Világbank rendszerén keresztül érkezik, hanem közvetlenül a szervezet JPMorgan-számlájára. Ez azért váltott ki komoly kritikákat, mert míg a Világbank esetében szigorú pénzügyi átláthatósági szabályok működnek, a magánbankszámla esetében nincs független ellenőrzési kötelezettség.
A szervezet szóvivője szerint több finanszírozási lehetőséget is létrehoztak, és a donorok egyelőre más csatornákat választanak. A pénzügyi beszámolókat majd „megfelelő időben” hozzák nyilvánosságra.
A Közel-Kelet csak a kezdet: Trump új utat jelölt ki a Béketanács számára – erre még az ENSZ sem volt képes
Új diplomáciai konstrukció körvonalazódik Washingtonban. Donald Trump szerint a Béketanács munkája túlmutat a közel-keleti konfliktuson, és több nemzetközi kérdésben is kulcsszereplő lehet.
Megakadtak a Béketanács pénzügyi programjai
Eddig mindössze kisebb összegek mozogtak. Marokkó körülbelül 3 millió dollárral, az Egyesült Arab Emírségek pedig 20 millió dollárral támogatta a szervezet működését és a Gázát ideiglenesen irányító technokrata bizottságot. Az emírségek további 100 millió dollárt különített el egy új gázai rendőri erő kiképzésére, de a program még el sem indult, a pénz befagyott.
Közben az amerikai külügyminisztérium is mintegy 1,2 milliárd dollárnyi segélyforrást csoportosítana át a tervhez kapcsolódó projektekre, de ebből sem költöttek el egyetlen centet sem. A kongresszusban ráadásul egyre többen kérdezik: egyáltalán milyen jogi státusza van a szervezetnek?
Brian Schatz demokrata szenátor szerint Marco Rubio külügyminiszter úgy beszélt a szervezetről, mintha az egy ENSZ-jellegű nemzetközi intézmény lenne. Trump viszont inkább saját politikai projektjeként kezeli.
A kettő közötti ellentmondás miatt Washingtonban is nő a bizonytalanság.
A problémák azonban nemcsak jogiak és pénzügyiek. Gázában továbbra sincs stabil biztonsági helyzet, a Hamász lefegyverzése nem történt meg, az izraeli kivonulás sem halad, így az újjáépítés ténylegesen el sem kezdődhetett. A szervezet ugyan már pályázatokat írt ki biztonsági és építési munkákra, de szerződéseket még nem kötöttek.
Pedig a tervek grandiózusak voltak. Jared Kushner futurisztikus, mesterséges intelligenciával működő luxusvárost vizionált Gázából felhőkarcolókkal és modern infrastruktúrával. Csakhogy az ENSZ, az Európai Unió és a Világbank becslése szerint az övezet helyreállítása a következő tíz évben több mint 70 milliárd dollárba kerülhet.
A helyszínen dolgozó szakemberek szerint jelenleg inkább a teljes bénultság jellemzi a projektet. Egy, a tárgyalásokban részt vevő palesztin-amerikai üzletember szerint a gázai lakosság már most segítséget várna, de a szervezetnek „nincsenek eszközei és nincs pénze” valódi támogatást nyújtani.
