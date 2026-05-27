Máris megbotlott az új ENSZ: milliárdokat ígértek a tagállamok Trump Béketanácsának, mégis üresen kong a kassza – így nem lesz újjáépítve Gáza

Donald Trump grandiózus Béketanácsa még több hónappal az indulás után is gyakorlatilag működésképtelen. Bár több mint 17 milliárd dollárnyi támogatást ígértek Gáza újjáépítésére, a hivatalos alapba egyetlen dollár sem érkezett meg.

Komoly presztízsveszteséggé kezd válni Donald Trump számára a nagy bejelentésekkel elindított Béketanácsa. A projektet az amerikai elnök az egyik „legjelentősebb új nemzetközi intézményként” mutatta be, amelynek elsődleges feladata a háború sújtotta Gáza újjáépítése lenne. A valóság azonban egyelőre egészen más képet mutat.

Bár

a tagállamok összesen 7 milliárd dollár támogatást ígértek a gázai segély- és újjáépítési csomagra,

Trump pedig további 10 milliárd dolláros amerikai hozzájárulást helyezett kilátásba,

a Világbank által kezelt hivatalos alapba még egyetlen dollár sem érkezett.

A Financial Timesnak nyilatkozó források szerint az egyenleg jelenleg konkrétan nulla.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a támogatások egy része nem is a Világbank rendszerén keresztül érkezik, hanem közvetlenül a szervezet JPMorgan-számlájára. Ez azért váltott ki komoly kritikákat, mert míg a Világbank esetében szigorú pénzügyi átláthatósági szabályok működnek, a magánbankszámla esetében nincs független ellenőrzési kötelezettség.

A szervezet szóvivője szerint több finanszírozási lehetőséget is létrehoztak, és a donorok egyelőre más csatornákat választanak. A pénzügyi beszámolókat majd „megfelelő időben” hozzák nyilvánosságra.

Megakadtak a Béketanács pénzügyi programjai

Eddig mindössze kisebb összegek mozogtak. Marokkó körülbelül 3 millió dollárral, az Egyesült Arab Emírségek pedig 20 millió dollárral támogatta a szervezet működését és a Gázát ideiglenesen irányító technokrata bizottságot. Az emírségek további 100 millió dollárt különített el egy új gázai rendőri erő kiképzésére, de a program még el sem indult, a pénz befagyott.