Megfúrták Magyarország új olajvezetékét, ez már nem lehet véletlen: máris elakadt az építése – kiderült, ki áll a háttérben
Ismét elakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték megépítésére kiírt pályázat. A műszaki ellenőrzés kiválasztására kiírt tender kapcsán kedden a szerb közbeszerzési portál adatai szerint jogorvoslati kérelmet nyújtottak be. Erre azt követően került sor, hogy a megrendelő, az állami tulajdonú Transnafta bejelentette, hogy sikeresen kiválasztotta azokat a vállalatokat, amelyek megvalósítják a projektet.
A Forbes Srbija értesülései szerint a kifogás ezúttal a műszaki ellenőrzés kiválasztására vonatkozik, azonban amíg a szerbiai jogvédelmi bizottság nem hozza meg a döntését, addig a nyilvánosság nem fogja tudni, hogy ki és pontosan milyen alapon nyújtotta be a panaszt.
A Transnafta nagyjából tíz nappal ezelőtt jelentette be, hogy kiválasztotta mind a kivitelezőket, mind a műszaki ellenőrzést végző cégeket. Az erre vonatkozó szerződés értéke 550,9 millió dinár, vagyis mintegy 1,66 milliárd forint. A megbízást annak a konzorciumnak ítélték oda, amelyet
- az újvidéki Project Biro Utiber,
- a műszaki vizsgálatokkal és elemzésekkel foglalkozó SGS Beograd,
- a prágai SGS Czech Republic,
- a pancsovai Petrol Projekt,
- valamint a pozsareváci Preventiva 012
alkot.
A közbeszerzési portálon május 12-én tették közzé a szerződés odaítéléséről szóló határozatot. A dokumentum szerint két ajánlat érkezett. A nyertes pályázat mellett a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására ajánlatot tett a Bureau Veritas köré szerveződött konzorcium is. Ez a Franciaországban működő azonos nevű vállalat leányvállalata. Ajánlatuk – a közbeszerzési portál adatai szerint – áfával együtt 667,9 millió dinár (kicsivel több mint 2 milliárd forint) volt.
A Forbes szerint van rá esély, hogy éppen ez a konzorcium emelt kifogást a tenderen versenytársaiknak odaítélt megbízás ellen, a közbeszerzési törvény értelmében ugyanis az ajánlattevőnek joga van jogorvoslati kérelmet benyújtani a közbeszerzési portálon történő közzétételtől számított 10 napon belül.
A Transnafta a kivitelezőt is kiválasztotta:
A megbízást az MVM Juzna Backa köré szerveződött konzorcium nyerte el, a szerződés értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, vagyis csaknem 44 milliárd forint.
A Juzna Backa mellett a kőolajvezeték építési munkálataiban részt vesz a Konvar, a Delta Inzenjering, a Zavod za zavarivanje, a Backi Jarak-i Celik, valamint a Delta Preving is. A szerződésben foglalt munkák 43 százalékáért az MVM Juzna Backa felel majd. Ez magában foglalja az anyag- és berendezésbeszerzést, a mérnöki munkákat, a villamosenergia-ipari munkálatokat, az automatizálást és a távközlést. Emellett a vállalat gépészeti és építőipari munkák egy részét is elvégzi.
Magyarország új olajvezetéke: óriási bejelentés érkezett, eldőlt, ki építi meg – ők nyerték meg a közbeszerzést, pedig megpróbálták kiütni a céget
A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el, miután a Millennium Team panaszát elutasították. A projekt stratégiai jelentőségű, mert Szerbia ezzel csökkentené függőségét a horvátországi olajszállítási útvonaltól.
A projekt körül azonban komoly vita alakult ki az elmúlt hónapokban. A közbeszerzés egyik legismertebb kihívója, a Millennium Team jogi kifogást nyújtott be, mert szerintük a Transnafta egyes tenderfeltételei problémásak voltak. Emiatt ideiglenesen le is állították az eljárást. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság azonban végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.
Most már biztos: új olajvezeték épül Magyarország felé, a horvátoknak nagyon nem fog tetszeni – megvan a dátum, mikor éri el a határt
Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter hétfőn a szerb állami televízióban adott interjút arról, hogyan haladnak a tárgyalások a NIS eladásáról. A magyar Mol megvásárolná a cégben lévő orosz részesedést, és a miniszter szerint a felek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, pedig Aleksandar Vucic elnök három napja még pesszimistán nyilatkozott.
A miniszter elmondta, hogy a tárgyalások előrejutottak, körvonalazódik a kompromisszum, és szerinte kielégítő megállapodás születhet. Szerbia ugyanakkor egyértelműen ragaszkodik néhány alapfeltételhez: a pancsovai finomítónak teljes kapacitáson kell működnie, és az ország üzemanyag-ellátását elsősorban hazai feldolgozásból kell biztosítani, nem importból.
A 2024-ben felújított finomító kiváló állapotban van, ezért Szerbia adott esetben a saját lábán is meg tud állni. A Mol ugyan nagyobb mozgásteret szeretne megtartani a saját vállalatcsoportján belül, Szerbia azonban nem enged abból, hogy a NIS meghatározó szereplő maradjon a hazai piacon. Hozzátette: hosszabb távon egy új kőolajvezeték építése is az energetikai függetlenséget szolgálja.