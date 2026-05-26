Botrány: kiütötték Magyarország legendás járműgyártó cégét, elképesztő indokkal vették el tőle a hatalmas közbeszerzést – ez biztosan nem marad annyiban

Váratlan és magyar szempontból kedvezőtlen fordulatot vett a 150 darab elektromos autóbusz és az üzemeltetésükhöz szükséges 75 töltőberendezés beszerzésére kiírt északmacedón tender sorsa. A balkáni ország közlekedési minisztériuma megerősítette, hogy megsemmisítették azt az eljárást, amelyen április végén még az Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN konzorciumát hirdették ki győztesnek.

A Magyarbusz értesülései szerint a balkáni térség egyik legjelentősebb idei elektromosbusz-beszerzésére eredetileg négy ajánlat érkezett, azonban az értékelési szakasz végére már csak egy pályázat maradt versenyben. A legkedvezőbb ajánlatot az Electrobus Europe–EVN konzorciuma adta, amely ezzel az akkori állás szerint összesen 150 darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 120e V4 városi autóbusz, valamint 75 darab plug-in töltőberendezés szállításának jogát nyerte el.

A folyamat azonban nem jutott el a szerződéskötésig, ugyanis az ezt megelőző tíznapos moratórium időszaka alatt két jogorvoslati kérelem is érkezett a tender eredménye ellen. Az egyik fellebbezést május 6-án a kínai Xiamen Golden Dragon Bus nyújtotta be, amely bár nem szerepelt az értékelt ajánlattevők között, mégis jogorvoslattal élt az eljárás kapcsán. Ezt követően május 8-án az északmacedón Actrus Ventures Dooel is megtámadta a döntést.

A jogorvoslati eljárás az Electrobus Europe szempontjából a lehető legkedvezőtlenebb eredménnyel zárult. Az északmacedón közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint az ország közbeszerzési fellebbviteli bizottsága hivatalból hozott döntést a teljes közbeszerzési eljárás megsemmisítéséről, így a tender eredménye nem válhatott véglegessé.

A tárca tájékoztatása szerint az eredeti értékelés során három ajánlattevő – a már említett Actrus Ventures Dooel, valamint a kínai Zhongtong és a török BMC – nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Az Actrus, amely King Long autóbuszokkal pályázott, illetve a Zhongtong esetében érvénytelen bankgaranciát állapítottak meg, míg a BMC nem nyújtott be megfelelő bankgaranciát, emellett a műszaki feltételeknek sem felelt meg. Az egyedüliként versenyben maradt Electrobus Europe–EVN konzorcium esetében azonban a másodfokú bizottság arra jutott, hogy az együttműködésre vonatkozó dokumentáció egyik elemét papíralapon ugyan aláírták, ám elektronikus aláírással nem látták el. A formai hiányosság miatt nemcsak a kihirdetett eredményt semmisítették meg, hanem a teljes közbeszerzési eljárást érvénytelenítették.