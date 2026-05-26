Botrány: kiütötték Magyarország legendás járműgyártó cégét, elképesztő indokkal vették el tőle a hatalmas közbeszerzést – ez biztosan nem marad annyiban
Váratlan és magyar szempontból kedvezőtlen fordulatot vett a 150 darab elektromos autóbusz és az üzemeltetésükhöz szükséges 75 töltőberendezés beszerzésére kiírt északmacedón tender sorsa. A balkáni ország közlekedési minisztériuma megerősítette, hogy megsemmisítették azt az eljárást, amelyen április végén még az Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN konzorciumát hirdették ki győztesnek.
A Magyarbusz értesülései szerint a balkáni térség egyik legjelentősebb idei elektromosbusz-beszerzésére eredetileg négy ajánlat érkezett, azonban az értékelési szakasz végére már csak egy pályázat maradt versenyben. A legkedvezőbb ajánlatot az Electrobus Europe–EVN konzorciuma adta, amely ezzel az akkori állás szerint összesen 150 darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 120e V4 városi autóbusz, valamint 75 darab plug-in töltőberendezés szállításának jogát nyerte el.
A folyamat azonban nem jutott el a szerződéskötésig, ugyanis az ezt megelőző tíznapos moratórium időszaka alatt két jogorvoslati kérelem is érkezett a tender eredménye ellen. Az egyik fellebbezést május 6-án a kínai Xiamen Golden Dragon Bus nyújtotta be, amely bár nem szerepelt az értékelt ajánlattevők között, mégis jogorvoslattal élt az eljárás kapcsán. Ezt követően május 8-án az északmacedón Actrus Ventures Dooel is megtámadta a döntést.
A jogorvoslati eljárás az Electrobus Europe szempontjából a lehető legkedvezőtlenebb eredménnyel zárult. Az északmacedón közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint az ország közbeszerzési fellebbviteli bizottsága hivatalból hozott döntést a teljes közbeszerzési eljárás megsemmisítéséről, így a tender eredménye nem válhatott véglegessé.
A tárca tájékoztatása szerint az eredeti értékelés során három ajánlattevő – a már említett Actrus Ventures Dooel, valamint a kínai Zhongtong és a török BMC – nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Az Actrus, amely King Long autóbuszokkal pályázott, illetve a Zhongtong esetében érvénytelen bankgaranciát állapítottak meg, míg a BMC nem nyújtott be megfelelő bankgaranciát, emellett a műszaki feltételeknek sem felelt meg. Az egyedüliként versenyben maradt Electrobus Europe–EVN konzorcium esetében azonban a másodfokú bizottság arra jutott, hogy az együttműködésre vonatkozó dokumentáció egyik elemét papíralapon ugyan aláírták, ám elektronikus aláírással nem látták el. A formai hiányosság miatt nemcsak a kihirdetett eredményt semmisítették meg, hanem a teljes közbeszerzési eljárást érvénytelenítették.
Újraindul a busztender, nem veszett el a magyar esély
A minisztérium egyúttal jelezte, hogy a 150 elektromos autóbusz és 75 töltőberendezés beszerzésére irányuló tendert a lehető legrövidebb időn belül újra meghirdetik. Ez azt jelenti, hogy az Electrobus Europe–EVN konzorcium számára sem zárult be végleg az ajtó, bár az Ikarus eddigi legnagyobb akkumulátoros villanybuszüzlete ebben a formában biztosan nem jön létre. A fejlemény egyébként különösen érzékenyen érinti az északmacedón kormányzat villamosítási törekvéseit is, hiszen ez már a második sikertelen próbálkozásuk elektromos autóbuszok beszerzésére. A még 2025 júniusában kiírt első tender eredménytelenül zárult, miután az akkori ajánlattevők közül egy sem felelt meg a pályázati feltételeknek.
A mostani tender meghiúsulásáról beszámoló északmacedón sajtó külön megemlíti Orce Gjorgjievszki szkopjei főpolgármester néhány nappal ezelőtti hivatalos bejelentését is az új villanybuszok érkezéséről, hozzátéve, hogy az elmúlt években számos beígért szkopjei fejlesztés – így például a járműpark megújítása mellett a közösségi közlekedés ingyenessé tétele, valamint egy modern BRT-korridor kiépítése – nem valósult meg, a helyi utazóközönségnek továbbra is a kiöregedett, környezetvédelmi szempontból elavult motorokkal szerelt autóbuszokkal kell beérnie.
Nagy bajban van Magyarország legendás járműgyártója: rárontottak a kínaiak, el akarják venni tőle a történelmi üzletét – kritikus időszak következik
A győztes ajánlat értelmében az Ikarus 150 darab Ikarus 120e V4 típusú, tisztán elektromos hajtású szóló autóbuszt szállítana, az EVN pedig 75 darab plug-in töltőberendezés telepítéséért felelne. A járművek műszaki alapját a kínai CRRC platformja adja. Pénzügyi szempontból a projekt európai összevetésben is figyelemre méltó.
Az Electrobus Europe darabonként mintegy 314 ezer eurós, azaz nagyjából 114 millió forintos áron kínálná a buszokat – miközben a kontinensen egy 12 méteres elektromos városi autóbusz átlagos vételára általában 150–250 millió forint közé esik, és ez az összeg jellemzően nem tartalmazza a töltő-infrastruktúrát. A projekt teljes értéke így a kapcsolódó eszközökkel együtt is kiemelkedően versenyképes árszintet képvisel.
A megrendelt 150 buszból 100 Szkopje tömegközlekedését erősítené, a fennmaradó 50 példány más északmacedón városokba kerülne. A szállítási ütemterv szerint az első 30 járművet hat hónapon belül, további 60 egységet egy éven belül, az utolsó 60 buszt pedig másfél éven belül kellene átadni a megrendelőnek.