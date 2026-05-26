Az egyoldalú vagy a többoldalú külpolitika Magyarország érdeke?

Kossuth nagyon számított a nyugati liberális közvélemény szimpátiájára, és az utolsó pillanatig reménykedett, hogy a magyar forradalom védelmében a liberális Nyugat (elsősorban Franciaország és Nagy-Britannia) majd beavatkozik a magyarországi eseményekbe.

Kossuth követei a szabadságharc alatt végigjárták a nagyhatalmakat – Hollandiától, Franciaországtól kezdve Poroszországig –, az európai kormányok azonban még fogadni sem voltak hajlandók a lázadó magyarokat.

Magyarország a legnagyobb (de hiú) reményeket az addigra már világbirodalommá nőtt Nagy-Britanniához fűzte. Kossuth különösen reménykedett a liberális Lord Palmerston brit külügyminiszter segítségében.

Pedig Palmerston is osztrák belügynek tekintette a magyar kérdést, és a londoni parlamentben többször kijelentette, hogy Magyarország függetlensége destabilizáló lenne Európára, és szükség van az erős Habsburg birodalomra.

„Végezzenek velük gyorsan” – mondta végül Palmerston az angliai orosz követnek, amikor I. Ferencz József kérésére 1849 júniusában az orosz intervenció megindult Magyarországra.

Kossuth nem is próbálkozott alternatív külpolitikai lehetőségekkel: meg sem próbált követeket küldeni Szentpétervárra, hogy valahogy még a közelgő orosz intervenció előtt ismertesse a magyar álláspontot, vagy esetleg az Oszmán Birodalom felé jobban nyitni.

Kossuthék külpolitikájának legfőbb mulasztása és tragédiája azonban a szomszéd népekkel való elhibázott kapcsolat volt. A Magyarország területén élő nemzetiségek (szerbek, horvátok, románok) szintén saját nemzeti jogaikat követelték 1848-ban. A Batthyány-, majd a Kossuth-kormány kezdetben mereven elzárkózott a nemzetiségi követelésektől, a magyar állam egységét védve. Ez a merevség Bécs kezére játszotta a nemzetiségeket: a horvátok, a szerbek és az erdélyi románok fegyveresen fordultak a magyar kormány ellen, így Magyarországnak egyszerre kellett harcolnia az osztrák csapatokkal és a belső nemzetiségi felkelőkkel. A szabadságharc helyzetének a romlásával Kossuth kényszerből próbált ugyan nyitni a hazai nemzetiségek felé, de a részleges megbékélés (például a román Balcescuval) csak 1849 nyarán, a végórákban született meg, amikor már késő volt.

A Kossuth-kormány külpolitikáját tehát a teljes nemzetközi elszigeteltség és egy egyirányú diplomáciai zsákutca jellemezte.

Horthy Miklós külpolitikája

Horthy-korszak végzetes külpolitikája: Mohács (1526), illetve Erdély betagozódása (1690) óta ez volt az első olyan tartós, több évtizedes korszak, amikor egy nemzetközileg elismert, szuverén magyar állam saját, budapesti székhelyű külügyminisztériummal irányította az ország sorsát. Elvileg ez jó táptalajt szolgálhatott volna a többoldalú magyar külpolitikára.

A trianoni tragédia, a területi revízió deklarált célja miatt a magyar külpolitika azonban hamar és egyre jobban a náci Németország mellé sodródott.

Amikor azonban 1942-re kiderült, hogy a háborús politika – különösen a Szovjetunió elleni hadüzenet és az egyre nagyobb német elköteleződés – zsákutcának bizonyul, Horthy, valamint a magyar politikai és gazdasági elit egy része ki akart lépni a túlzott német függésből. Ekkor a Bárdossy László helyett kinevezett gróf Kállay Miklós miniszterelnök óvatos hintapolitikába kezdett.

Kállay egyszerre próbált megfelelni két, egymással ellentétes elvárásnak: kifelé hűséget mutatott Hitlernek. Hangsúlyozta Magyarország hű szövetséges szerepét. Felszerelte, majd a keleti frontra küldte a 2. magyar hadsereget. Ugyanakkor titkos tárgyalásokat kezdeményezett az angolszász hatalmakkal – Nagy-Britanniával és az USA-val – a háborúból való kiugrás feltételeiről. A Kállay Miklós vezette kormányzat „hintapolitikájának” a csúcspontja az 1943. szeptemberi isztambuli titkos egyezmény volt Nagy-Britanniával egy előzetes fegyverszünetről, ami szerint Magyarország leteszi a fegyvert, amint a szövetséges csapatok elérik a határt.

Csakhogy az 1943. novemberi teheráni konferencián kiderült, hogy a nagyhatalmak képviselői (Roosevelt, Churchill és Sztálin) megegyeztek abban, hogy a nyugati szövetségesek nem a Balkánon, hanem Észak-Franciaországban (Normandia) szállnak majd partra. Ezzel biztossá vált, hogy Magyarország határait nem az angolszászok, hanem a szovjet Vörös Hadsereg fogja elérni. (Chruchill és Sztálin 1944 októberében Moszkvában – a híres „cédulaegyezmény” a kelet-európai országok felosztásáról – végleg kijelölte az érdekszférák határait, amely alapján Magyarország szovjet érdekszférába került.) Innentől kezdve maguk a britek is ragaszkodtak hozzá, hogy a magyarok Moszkvával vegyék fel a kapcsolatot, amitől a magyar vezetés rettegett és folyamatosan halogatott. (Kállay helyzetét nagyban nehezítette, hogy szinte a teljes hazai magyar sajtó németbarát propagandát folytatott, követelve az egyoldalú német irányvonal további fenntartását.)

Habár a teheráni konferencia döntései teljesen kihúzták a talajt az addigi magyar külpolitikai irányvonal alól, Kállay mégsem tudott változtatni a politikáján. Bármilyen változtatás helyett a passzív várakozást választotta, ami végzetes hibának bizonyult. Bár a britek üzenete egyértelmű volt, Kállay (és Horthy Miklós kormányzó) kategorikusan megtiltotta a magyar diplomatáknak, hogy külföldön bárhol tárgyaljanak a szovjetekkel. Ehelyett a magyar diplomaták Lisszabonban, Bernben és Stockholmban továbbra is az amerikaiak és britek ajtaján kopogtattak. Próbálták meggyőzni őket, hogy küldjenek ejtőernyősöket, vagy biztosítsanak nyugati védelmet a szovjetek ellen. (Az amerikaiak és a britek ekkor már válaszra sem nagyon méltatták ezeket a kéréseket.)

Vagyis Kállay a teheráni döntés után lényegében politikai bénultságba került, és képtelen volt meglépni azt, amit az akkori reálpolitika diktált volna. Nem tudott és nem is akart lépni a Szovjetunió felé, a Nyugat pedig elengedte a kezét. Ezzel a híres „hintapolitika” összeomlott.

Ez a politikai bénultság és időhúzás vezetett oda, hogy 1944. március 19-én Hitler könnyedén megszállhatta az országot. A németek a megszállás után a külföldről érkezett – 10 éve berlini nagykövetként szolgáló és feltétlen németbarát – Sztójay Dömét követelték miniszterelnöknek. Ezzel kezdetét vette a magyar történelem egyik legsötétebb korszaka, amelyet a totális németbarátság, a teljes hadigazdálkodás és mozgósítás és a holokauszt tragédiája jellemzett.

Mire tanít minket a magyar külpolitika elmúlt 1100 éve?

A történelmi tapasztalatok alapján a többoldalú, ideológiamentes magyar külpolitika sokkal hatékonyabb, mint az egyoldalú, ideológia által vezérelt, csupán egy hatalmi központtól függő külpolitika.

A Földön jelenleg hat globális erőcentrum kezd kialakulni. Magyarország érdeke, hogy mindegyik erőcentrummal – még akkor is, ha ez nehéz a mostani politikai, katonapolitikai, geopolitkai és médiaerőtérben – jó politikai és gazdasági kapcsolatot ápoljon.

Szent István édesapja, a végtelenül pragmatikus Géza nagyfejedelem – aki a világtörténelemben is egyedülálló bravúrt vitt végbe azzal, hogy egy nomád, pogány törzsszövetséget letelepített és keresztény hitre térített, és ezzel a magyarok nem jutottak a hunok, avarok, besenyők, úzok, kunok és még számtalan más nomád vándorló nép sorsára – élete vége felé a német házipapja szörnyülködésére, hogy a keresztény rítus mellett pogány áldozatot is bemutat a palotájában, állítólag ezt mondta: „Elég nagy úr vagyok, hogy két istennek szolgáljak!”

Lord Palmerston szavait egy kicsit megfordítva: Magyarországnak nincsenek örök barátai, Magyarországnak nincsenek örök ellenségei, Magyarországnak érdekei vannak.