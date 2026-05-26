Megérheti a burjánzó kert, okkal parkoltatnák sokan a fűnyírót

Egyre több szakértő szerint nem feltétlenül a tökéletesre nyírt gyep jelenti az ideális kertet. A kutatások alapján már az is pozitív változást hozhat, ha a kerttulajdonosok májusban ritkábban veszik elő a fűnyírót: a természet fellélegezhet, miközben a háztartási kiadások is csökkenhetnek. A háttérben egyre népszerűbb nemzetközi kezdeményezés, a No Mow May, vagyis a Ne nyírj májust mozgalom áll. Az irányzat hívei szerint a túl gyakori fűnyírás rontja a kertek biodiverzitását, tetemes költséget jelent a tulajdonosoknak, miközben a rövidre vágott pázsit valójában alig nyújt élőhelyet a rovaroknak.
2026.05.26, 14:49
Frissítve: 2026.05.26, 15:33

A szakemberek szerint a tökéletesen karbantartott gyep sok esetben inkább esztétikai elem, mint valódi ökológiai tér. Májusban ugyanis tömegesen nyílnak azok a vadvirágok – például a pitypang, a herefélék vagy a százszorszép –, amelyek nélkülözhetetlen táplálékforrásai a méheknek, poszméhekek és pillangóknak. Annak az állításnak az alapja, hogy ilyenkor nem érdemes a fűnyírót elővenni, nem a természet iránti reflektálatan elköteleződés, hanem racionális pénzügyi, ökológiai belátást – derül ki az Origón megjelent összeállításából a fűnyírás egyik aktuális kérdéséről.

fűnyírás, illusztráció
A májusi fűnyírás szükségessége már nem olyan egyértelmű, mint korábban / Fotó: Pexels

A zöld sivatag problémája köthető a fűnyíráshoz

A lap szerint a brit Plantlife természetvédelmi szervezet 2019-ben indította el a mozgalmat, elsősorban a drasztikusan csökkenő számú beporzó rovarok védelmében. 

Vizsgálataik szerint a ritkábban nyírt kertek akár tízszer több nektárt termelhetnek, mint a hagyományos gyepek.

A kezdeményezés nem azt jelenti, hogy a kertet teljesen magára kell hagyni. A természetközeli kertek továbbra is lehetnek rendezettek: sokan például csak bizonyos részeket hagynak magasabbra nőni, miközben ösvényeket nyírnak a gyepbe vagy rendben tartják a kerítés menti sávokat.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az invazív növényeket – például a parlagfüvet – továbbra is irtani kell.

Aki nem szeretné az egész kertet érintetlenül hagyni, kisebb vadvirágos zónákat is kialakíthat egy-egy félreeső területen.

A magasabb fű nemcsak a rovarvilágnak kedvezhet. A hosszabbra hagyott fű jobban árnyékolja a talajt, így az lassabban szárad ki a nyári melegben. 

Ritkábban kell öntözni, miközben a mélyebb gyökérzet ellenállóbbá teszi a füvet a hőhullámokkal és az aszállyal szemben.

A szakemberek szerint a természetesebb kertek hosszú távon kevesebb gondozást igényelnek, és jobban alkalmazkodnak a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.

A fűnyíráson is lehet spórolni

A ritkább fűnyírás pénzügyi előnyökkel is járhat. A kerttulajdonosok több területen is csökkenthetik a kiadásaikat:

  • kevesebb üzemanyag fogy,
  • alacsonyabb lehet az áramfogyasztás,
  • ritkábban kell karbantartani a fűnyírót,
  • és az öntözési költségek is mérséklődhetnek.

A május végén megnőtt füvet nem érdemes azonnal teljesen rövidre vágni. A hirtelen visszanyírás sokkolhatja a növényeket és a gyepben élő apró szervezeteket is. A legjobb megoldás a fokozatos nyírás: több lépésben célszerű visszaállítani a kívánt fűmagasságot, miközben a levágott füvet ajánlott összegyűjteni, hogy ne akadályozza az új hajtások fejlődését.

A természetközeli kertészkedés népszerűsége világszerte folyamatosan nő. Egyre többen alkalmaznak olyan megoldásokat is, mint az esőkertek kialakítása, amelyek segítenek a csapadék helyben tartásában és a talaj vízellátásának javításában.

