A reálbérek emelkedésének búcsút mondhatnak a nyugat-európai és az amerikai munkavállalók

Egyre kevesebbet érnek a reálbérek a gazdag országokban, mert az iráni háború okozta energiasokk pörgeti az inflációt. Ez a helyzet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság mellett az Európai Unióban is, szakértők előrejelzése szerint az eurózónában idén egyáltalán nem nőnek majd a reálbérek.

A reálbérek nem tudnak lépést tartani az energiasokk és az ellátási láncok zavara által gerjesztett inflációval / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az adatok egyértelműen alátámasztják ezt: az Egyesült Államokban az infláció éves bázison 3,8 százalék volt áprilisban, az átlag órabér azonban csak 3,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az Egyesült Királyságban 3-3,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az első negyedévben, miközben a reálbérek csak 0,1 százalékkal.

Az Európai Unió keleti tagállamaiban jelentős ugyan a bérnövekedés, különösen kiemelkedik a magyar (alacsonyabb bázisról indult, ezt azért jó látni),

az eurózónában azonban nem tartják a lépést az inflációval,

amely az Európai Bizottság közleménye szerint áprilisban 3 százalék volt.

Az iráni háború magasan tartja az inflációt

A helyzet várhatóan nem is javul a közeljövőben, bár látszik némi reménysugár a közel-keleti konfliktus diplomáciai lezárására. Az iráni háborúnak azonban hosszú távú következményei lesznek a globális energiaellátásra. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency – IEA) ügyvezető igazgatója szerint két évbe telik, míg helyreáll a termelés a Perzsa-öbölben.

A helyzet nem fog javulni azonnal a Hormuzi-szoros megnyitása után / Fotó: NurPhoto via AFP

„A háború felborítja az ellátási láncokat, és a korábbinál magasabb árakat fog okozni, még akkor is, ha holnap megnyílik a Hormuzi-szoros” – figyelmeztetett Diane Swonk, a KPMG US vezető közgazdásza is.

Az infláció tehát még egy ideig magas marad, és az energiaárak tovagyűrűző hatásának megállítása lesz a feladata az Európai Központi Banknak (EKB) is. A fogyasztói árak emelkedésével pedig nem fognak lépést tartani a bérek.

Franciaországban már csökkenhetnek a reálbérek

Claus Vistesen, a Pantheon Macroeconomics makroközgazdásza szerint az eurózónában nulla közeli szinten nőnek az idén a reálbérek, és

akár már most is mélyen negatív tartományban lehetnek olyan országokban, mint például Franciaország,

ahol nincs költségvetési mozgástér a fogyasztók védelmére.