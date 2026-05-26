Deviza
EUR/HUF356 -0,25% USD/HUF306,18 -0,18% GBP/HUF412,2 -0,41% CHF/HUF390,02 -0,39% PLN/HUF84,13 -0,26% RON/HUF67,95 -0,3% CZK/HUF14,67 -0,27% EUR/HUF356 -0,25% USD/HUF306,18 -0,18% GBP/HUF412,2 -0,41% CHF/HUF390,02 -0,39% PLN/HUF84,13 -0,26% RON/HUF67,95 -0,3% CZK/HUF14,67 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 990,18 +0,97% MTELEKOM2 604 -0,69% MOL3 812 -0,42% OTP40 630 +2,04% RICHTER12 130 +1,07% OPUS315,5 +1,11% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS147 -1,7% WABERERS4 500 -2,67% BUMIX9 123,9 -0,56% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 881,81 +1,3% BUX130 990,18 +0,97% MTELEKOM2 604 -0,69% MOL3 812 -0,42% OTP40 630 +2,04% RICHTER12 130 +1,07% OPUS315,5 +1,11% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS147 -1,7% WABERERS4 500 -2,67% BUMIX9 123,9 -0,56% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 881,81 +1,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
társasági adó
NAV
adó

Levelet küld a renitenseknek a NAV, egymillió forint a tét: ha erre nem figyel valaki, abból komoly baj lehet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották. Ennek az elmulasztásáért a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kioszthat, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet.
Csókási Annamária
2026.05.26, 14:38
Frissítve: 2026.05.26, 15:08

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról (tao), és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról (kiva) – hívta fel a figyelmet kedden a hivatal.

_IMG_5759 NAV
Közzétette a társasági adó bevallásának határidejét a NAV / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Közeleg a határidő

A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen egymillió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet – tették hozzá.

2026. június 1-jéig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-ig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszerben (OBR). A NAV kiemelte: fontos, hogy 

ez a határidő idén vasárnapra esik.

A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő taoalanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük a NAV szerint: módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai: már nemcsak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre.

A NAV nem kertel, milliós bírságokat oszt

Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett: a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után: a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat arrak a cégre, amely egyáltalán nem nyújtja be bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőre, első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, 

a NAV törli az adószámát.

A NAV számontartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a súlyosabb következményeket – tették hozzá.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu