Magyarország új olajvezetéke: óriási bejelentés érkezett, eldőlt, ki építi meg – ők nyerték meg a közbeszerzést, pedig megpróbálták kiütni a céget
A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el, miután a Millennium Team panaszát elutasították. A projekt stratégiai jelentőségű, mert Szerbia ezzel csökkentené függőségét a horvátországi olajszállítási útvonaltól.
Lezárult az egyik legfontosabb szerb energetikai tender körüli huzavona: a Magyarországról Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el.
A szerződés értéke 14,5 milliárd dinár, vagyis nagyjából 124 milliárd forint, áfa nélkül.
A döntést a szerb Transnafta állami vállalat tette közzé a szerb közbeszerzési portálon.
A projekt körül azonban komoly vita alakult ki az elmúlt hónapokban. A közbeszerzés egyik legismertebb kihívója, a Millennium Team jogi kifogást nyújtott be, mert szerintük a Transnafta egyes tenderfeltételei problémásak voltak. Emiatt ideiglenesen le is állították az eljárást. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság azonban végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.
A végső döntés szerint ráadásul csak egyetlen ajánlat érkezett magára az építési munkára, mégpedig a most győztesként kihirdetett konzorciumtól. A Transnafta indoklása szerint az ajánlat megfelelt minden műszaki, szakmai és minőségi követelménynek.
Magyarokra kell támaszkodni a szerb olajvezetékért
A munkák legnagyobb részét az MVM Juzna Backa végzi majd. A cég a teljes projekt 43 százalékáért felel, beleértve az anyag- és eszközbeszerzést, az energetikai és automatizálási rendszereket, valamint több gépészeti és építési feladatot is.
A vállalat különösen érdekes szereplője a történetnek, mivel 60 százalékban a magyar állami energetikai óriás, az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40 százalék a szerb Manex cégnél maradt.
A projekt másik fontos szerződését is odaítélték: a műszaki ellenőrzést egy nemzetközi konzorcium végzi majd 459 millió dinárért. A vezető szerepet az SGS belgrádi leányvállalata kapta, amely a svájci SGS Société Générale de Surveillance SA tulajdonában áll.
Az új olajvezeték Horgostól indul majd, a magyar határ közeléből, és a Transnafta újvidéki termináljáig tart. A vezeték észak-déli irányban szeli majd át Vajdaságot.
A beruházás stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mivel z ország jelenleg csak egyetlen irányból kap import nyersolajat.
Szerbiába Horvátországon keresztül, a JANAF rendszerén át érkezik az olaj a szerbiai hálózatba, majd onnan a pancsovai finomítóba. Az új vezeték célja éppen az, hogy alternatív útvonalat teremtsen Magyarország felől.
Ez különösen fontos azért, mert Magyarországon keresztül halad a Barátság kőolajvezeték, amely Oroszországból látja el Közép-Európa jelentős részét nyersolajjal. A szerb hatóságok szerint az új összeköttetés növeli az ország energiaellátásának biztonságát és csökkenti a külső kockázatokat.
A vezetéképítés tehát jól halad a magyar határtól délre, de az továbbra sem lezárt kérdés, hogy a magyarországi szakasz hogyan valósul majd meg.
