Vezetői válság sújtja az olajóriást: „komoly aggályok merültek fel" – váratlanul és gyorsan kénytelen távozni az elnök

Öt százalék feletti árfolyamzuhanással reagált a BP részvényárfolyama a brit olajóriás elnökének váratlan menesztésére. Albert Manifoldnak alig néhány hónapos hivatali idő után kell távoznia a vállalat igazgatóságának keddi döntése értelmében, miután „súlyos aggályok merültek fel a vállalatirányítási normákkal, a felügyelettel és a magatartással” kapcsolatban.

A BP igazgatósága azonnali hatállyal menesztette Albert Manifold elnököt, aki alig pár hónapot töltött az olajóriás élén / Fotó: PA Images via Reuters

Az újabb csúcsvezető idő előtti távozásával tovább tart a BP vezetőségét sújtó zűrzavaros időszak, amelyben három év alatt három vezérigazgató váltotta egymást a társaság élén. Már Manifold elődje is egy aktivista befektető nyomására távozott.

Az olajóriás irányváltását nehezíti a vezetői válság

A vezetői válság ráadásul éppen akkor sújtja a brit olajóriást, amikor a vállalat éppen stabilizálódni kíván, hogy megfordítsa az évek óta tartó gyenge teljesítményt, miközben ismét az alaptevékenységét adó olaj- és gázüzletágára összpontosít.

Az igazgatóság meglepetten és csalódottan vette tudomásul azokat a vezetési mulasztásokat és magatartási problémákat, amelyeket elfogadhatatlannak tart, és határozott lépéseket tett

– nyilatkozta Amanda Blanc, a BP független vezető igazgatója a vállalat honlapján közzétett nyilatkozatában.

A társaság további részleteket nem közölt a cégvezető felmentését eredményező körülményekről.

A korábban építőipari területen vezetői tapasztalatokat szerzett Manifold tavaly év végén csatlakozott az olajtársasághoz, és azonnal meghatározó szerepet vállalt a befektetők bizalmának visszaszerzésére tett erőfeszítésekben.

A most távozó elnök a sikertelen zöldberuházások gyors felfüggesztését és a fosszilis energiahordozókba történő befektetések növelését ösztönözte, és a BP portfóliójának átvilágítását is felügyelte a gyengén teljesítő eszközök kiszűrése érdekében.

Gyorsan váltják egymást a vezetők a BP élén

Első nagy lépése az volt, hogy érkezését követően még tavaly hirtelen menesztette Murray Auchincloss vezérigazgatót. Őt az olajóriások első női vezérigazgatója, Meg O’Neill váltotta, aki egyúttal a BP történetének első külsős vezérigazgatója is, mivel az ausztrál Woodside Energy Group Ltd.-től került a londoni székhelyű vállalathoz.