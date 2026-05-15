Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák
A május végi labdarúgó-Bajnokok Ligája-döntő hétvégéje jelentős forgalomnövekedést hozhat a fővárosi taxis piacon, de nemcsak a kereslet, hanem a visszaélések száma is megugorhat. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke lapunknak arról beszélt: minden olyan nagyrendezvény, amely külföldi turisták tömegét vonzza, kedvez a tisztességtelen szolgáltatóknak.
Durva trükkök: egy karakter, tízszeres ár
A szakmai szervezet vezetője arra is számít, hogy a megnövekedett kereslet illegális fuvarozókat is a piacra vonzhat. Ezek az úgynevezett „hiénák” nemcsak az utasokat károsíthatják meg, hanem komoly üzleti kockázatot jelentenek a szabályosan működő taxisok számára is, mivel torzítják a versenyt és rontják a szolgáltatásba vetett bizalmat. A klasszikus túlárazás mellett ma már egyre gyakoribbak a technikai jellegű visszaélések is. Metál Zoltán szerint különösen elterjedt módszer, hogy a sofőr a kártyás fizetésnél egy plusz számjegyet üt be: így egy 5800 forintos viteldíjból könnyen 58 ezer forintos terhelés válhat.
Az ilyen esetek nem elszigeteltek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálatára rendszeresen érkeznek hasonló panaszok. A jelenség elsősorban a külföldi utasokat érinti, akik kevésbé ismerik a helyi szabályozást és tarifarendszert.
Így védekezhetnek az utasok
A szakmai szervezet szerint a legbiztosabb védekezés, ha az utasok ellenőrizhető szolgáltatót választanak. Az applikáción vagy telefonon rendelt taxi esetében a fuvar visszakövethető, így vitás helyzetben panasz is tehető. Kiemelte, hogy
a spontán, utcai leintések vagy az ismeretlen szolgáltatók igénybevétele viszont jelentősen növeli a visszaélés kockázatát – különösen egy olyan hétvégén, amikor a kereslet kiugróan magas.
Lezárások, dugók, hosszabb várakozás
A BL-döntő idején nemcsak az árak és a visszaélések, hanem a közlekedési körülmények is komoly kihívást jelenthetnek. A stadion környékét a tapasztalatok szerint már jóval a mérkőzés előtt lezárhatják, ami megnehezíti a megközelítést – hívta fel a figyelmet Metál Zoltán.
Bár a fővárosban több mint hétezer taxi áll rendelkezésre, a torlódások és útlezárások miatt a kiállási és várakozási idők érezhetően megnőhetnek, különösen a mérkőzés előtti és utáni csúcsidőszakban.
20–30 százalékos forgalomnövekedést várnak a taxisok
A taxisok 20–30 százalékos forgalomnövekedésre számítanak a BL-döntő hétvégéjén, ami jelentős, de kezelhető terhelést jelent a rendszer számára. A repülőtéri forgalom növekedésére a szolgáltatók már felkészültek, ugyanakkor a belvárosi közlekedésben így is fennakadásokra kell számítani. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében ugyanakkor a két szerződött szolgáltató már felkészült a megnövekedett utasforgalomra, így ott a szakma szerint kisebb eséllyel alakulnak ki fennakadások, mint a város forgalmasabb pontjain – emelte ki.
Metál Zoltán szerint a legnagyobb kockázatot nem a kapacitáshiány, hanem a megnövekedett kereslethez kapcsolódó visszaélések jelentik, amelyek elsősorban a kevésbé tájékozott utasokat érinthetik.
A Sziget idején is sok taxis hiéna korzózott Budapesten: a főváros elismerte, katasztrofális a helyzet
Az utaspanaszok alapján megállapítható, hogy a nem rendelés alapján szolgáltató taxisok a beülős utasokat, jellemzően a külföldieket, még mindig jelentős mértékben, rendszeresen és számos esetben a jogosan felszámolható viteldíj sokszorosát elkérve, különböző módszerekkel megkárosítják – válaszolta a Sziget Fesztivál előtti megkeresésünkre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Akkori válaszukban leírták, a szolgáltatás-ellenőrök folyamatosan ellenőriztek a fesztivál ideje alatt, az ellenőrzések eredményeként, jogsértés miatt 30 jegyzőkönyvet vettek fel. Gyakori lényegesebb jogszabálysértések:
- a személytaxi-szolgáltatáshoz szükséges megfelelő engedélyek,
- dokumentumok hiánya,
- az ellenőrzés megtagadása,
- a viteldíjjal kapcsolatos visszaélések,
- a nyugtaadás elmulasztása.
Kérdésünkre elmondták, hogy jellemző a POS terminállal elkövetett csalás: egy nullával többet, vagy más összeget ír a POS terminálba a taxis úgy, hogy a kijelzőt eltakarja,
szintén POS terminállal elkövetett csalás volt az is, amikor a taxis a fizetendő valuta nemét váltotta át forintról svájci frankra. Felhívták a figyelmet arra, hogy sajnos a POS terminállal elkövetett visszaélések az elmúlt évben egyre gyakoribbá váltak.
Azt is elárulták, hogy ellenőrzés megtagadása viszonylag gyakran fordul elő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azt követően, hogy az ellenőr kollégák igazolják magukat és tájékoztatják a taxist, hogy ellenőrzés alá kívánják vonni, a taxis úgy nyilatkozik, hogy nem adja át az engedélyeit, dokumentumait és el is hajt a helyszínről.
A bírságtétel emelkedett, ez 1 040 000 forintos bírságot von maga után a közlekedési hatóságnál.
Ilyenkor az ellenőrök felveszik a helyszínen a jegyzőkönyvet, és bizonyítékul videó- és fényképfelvételt készítenek.