Gordon Ramsay emberei érkeznek Budapestre: London elitkonyháiból igazoltak a brit sztárséf magyarországi étterméhez

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekkel készül budapesti nyitására a Gordon Ramsay Bar & Grill. A Dorothea Hotelben megnyíló étterem konyháját Katona András vezeti majd, míg az operatív irányításért Ivanov Lilla felel.
Zováthi Domokos
2026.05.12, 19:30

A Gordon Ramsay nevével fémjelzett étterem a Dorothea Hotelben nyílik meg a belvárosban, és a nemzetközi lánc grillközpontú koncepcióját hozza el Budapestre. A szálloda bejelentése szerint a projekt vezetésére olyan szakembereket választottak, akik korábban londoni és közel-keleti luxusszállodákban, illetve fine dining éttermekben dolgoztak.

A Gordon Ramsay nevével fémjelzett étterem vélhetően nyáron nyílik majd / Fotó: Dorothea Hotel

Michelin-csillagos konyhák után Budapest

A Chef de Cuisine pozíciót Katona András tölti be, aki közel húszéves nemzetközi tapasztalattal érkezik a projekthez. Pályafutásának jelentős részét Londonban töltötte, ahol több ismert szállodában és étteremben dolgozott.

Korábbi munkahelyei között szerepel az egy Michelin-csillagos Galvin at Windows, a Corinthia Hotel London, valamint a The Savoy London is. Emellett szakmai gyakorlatot szerzett a három Michelin-csillagos Restaurant Gordon Ramsay konyháján is.

A budapesti étteremben Katona András feladata lesz a konyhai működés kialakítása és a csapat vezetése a nyitás előtti időszakban.

Világszenzáció: kiderült, miért járhatott hazánkban Gordon Ramsay – magyar luxushotellel kötött szerződést, megszólalt a sztárséf is

A Dorothea Hotel és a Gordon Ramsay Restaurants stratégiai együttműködést kötött, így 2026 nyarán Budapesten nyílik meg a közép-európai régió első Gordon Ramsay Bar & Grill étterme. A világhírű séf érkezése tovább erősítheti a főváros gasztronómiai vonzerejét, hiszen a koncepció a Ramsay-féle nemzetközi stílust és a prémium magyar alapanyagokat ötvözi majd. A sztárséfet a hét végén látták már egy hotel rooftop bárjában, ám úgy hírlett, fiát és annak baráti társaságát kísérte el fővárosunkba.

A Közel-Keletről érkezik az étterem igazgatója

Az étterem igazgatói pozícióját Ivanov Lilla kapta meg, aki több mint 15 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi vendéglátásban.

Karrierjét szintén Londonban, a The Savoy London szállodában kezdte, később pedig az Egyesült Királyság mellett a GCC-régióban – vagyis az Öböl menti országokban – dolgozott különböző vendéglátóipari projektekben.

Legutóbb a Taste Boulevard Hospitality Company vezetői csapatában dolgozott, ahol többek között az Alain Ducasse nevéhez kapcsolódó együttműködésekben vett részt. Emellett egy skót szállodai és vendéglátóipari átalakítási projektet is irányított a Schloss Roxburghe Hotel & Golf Course szállodában.

Erősödik Budapest nemzetközi gasztronómiai pozíciója

A Gordon Ramsay Bar & Grill budapesti nyitása jól illeszkedik abba a folyamatba, amelyben egyre több nemzetközi vendéglátóipari márka jelenik meg a magyar fővárosban. Budapesten jelenleg több

  • Michelin-ajánlott
  • és Michelin-csillagos

étterem működik, miközben a luxusszállodai fejlesztésekhez kapcsolódó prémium vendéglátás is egyre erősebben jelenik meg a piacon. A Dorothea Hotel tavaly nyílt meg a Marriott Autograph Collection márka részeként a belvárosban.

A Gordon Ramsay Bar & Grill pontos nyitási időpontját egyelőre nem közölték, de a személyi kinevezések alapján a projekt már az előkészítés utolsó szakaszában járhat.

