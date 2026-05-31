Deviza
EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áramtermelés
Románia
fűtési idény
szénerőmű
naperőmű

Nagy lehet a baj Romániában: egy szénerőmű ügyében lobbizik aktívan Brüsszelben a kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
„Egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kérjük az Európai Bizottságtól. Ha ugyanis augusztusban leállítanák a szénerőművet, azzal veszélyeztetnék a jövő téli biztonságos áramellátást” – írja a romániai Maszol.
VG
2026.05.31, 06:20

A román kormány elhalasztaná egy szénerőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia Energetikai Komplexum (CEO) még egy egységét, de most a határidő meghosszabbítását kéri az Európai Bizottságtól.

szénerőmű
Romániának egyelőre szüksége van a szénerőmű áramára / Fotó: LCV / Shutterstock

Óriási Románia szénerőmű-kapacitása

A halasztás azért vált szükségessé, mert késnek azok a beruházások, amelyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák.

  • Az új radnóti erőmű, bár már 2020-ban át kellett volna adni, az év végén a legjobb esetben is csak tesztelési fázisban lesz,
  • a marosnémeti erőmű befejezése pedig előreláthatón egy évet késik.
  • Mivel jövő télen a cernavodai erőműnek csak az egyik reaktora fog termelni,

minden széntüzelésű erőműre szükség lesz a problémamentes áramszolgáltatáshoz.

A román kormány márciusban leállította a CEO turceni erőművének egyik 285 megawattos blokkját, ez szintén a RR-s követelmény volt. Az Ișalnița településen működő erőművet már korábban bezárták, a Govorán még működő két 50 megawattos blokk leállítása pedig augusztusban esedékes. 

Mindez azt jelenti, hogy az országban már csak négy jelentős beépített kapacitású szénerőmű üzemel, a folyamatban levő beruházások csúszása miatt pedig egyelőre ezek egyike sem nélkülözhető.

Az Országos Energia-szabályozó Hatóság (ANRE) adatai szerint az ország működőképes széntüzelésű erőműveinek a beépített teljesítménye 1905 megawatt, nagyobb, mint a cernavodai atomerőműé. Azonban az elmúlt időszakban nemigen volt példa arra, hogy egyidejűleg 1200 megawattnál többet termeljenek. Románia teljes áramtermelési kapacitása közel 19 500 megawatt.

Új napenergia-rekorddal büszkélkedhet Románia

Romániában május 29-én, pénteken délben a két nappal korábbi rekordot megdöntve 2600 megawatt volt a fotovoltaikus rendszerek teljesítménye, ezzel az országos felhasználás kétharmadát fedezték. Románia hatalmas mennyiségű energiát exportál.

Ugyanakkor – mint Magyarországon – Romániában is gondot okoz, hogy a naperőmű-termelés csúcsóráiban lezuhan a villamos energia tőzsdei ára, így a külföldön eladott áramért sem kapnak a termelők és a kereskedők túl sokat. „Folytatódik a Romániából Magyarországra irányuló, szinte nulla árú villamosenergia-export, sőt lendületet vesz, ami szinte a nap minden órájában (többnyire ebédidőben) történik, és nagyrészt fotovoltaikus energiából áll” – írta tavaly szeptemberben az Economedia.ru, de szinte most is ugyanezt írhatná. A magyarországi kivitelhez akkor teljes mértékben kihasználták a két országot összekötő vezeték kapacitását. A romániai áramtőzsdén a vizsgált napon,

  • 11 órakor 5,
  • délben 2,
  • 13 órakor 0,2 euró

volt az áram megawattóránkénti ára, mielőtt újból erőre kapott volna. Most pénteken délután Románia már importált Magyarországról, ahol a villamos energia másnapi jegyzései megint több órára kis mínuszba csúsztak.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu