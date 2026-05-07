Ilyen olcsón hét éve nem vásárolhattunk, hagyják legyalulni a lejt – Romániában lesz jó nyaralni?

Zuhan a lej, mint a kő, megbukott a román kormány, és a jegybank korábbi védővonalát az árfolyam előtt legalábbis hátravonta. Szóvivője sejtelmesen nyilatkozott, miközben most mindenkit az izgat, mikor lesz az országnak újra kormánya és hogyan. Az események kimenetele a Romániában élők külföldi nyaralási terveit is bőven érinthetik, sőt még a magyarokét is. A bökkenő csak az, hogy senki se tudja, milyen lesz ez a kimenetel. Jelen pillanatban bivalyerős Romániában a forint.

A lej árfolyama, pontosabban a védőr jegybank már nem bírta az izgalmakat / Fotó: NurPhoto via AFP

Sok évnyi túlköltekezést követően Románia kemény megszorításokra kényszerült, amelyek megóvták a pénzügyi összeomlástól. A fél év politikai zűrzavar után egy éve alakult Brüsszel-barát Ilie Bolojan-kormány eddig bírta: kedden a koalíció szociáldemokrata tagja és a radikális jobboldal AUR párt megbuktatta egy parlamenti bizalmi szavazáson.

Az új káosztól megbolondultak a lej árfolyamgrafikonjai.

A lej árfolyama: ez egy teljesen más rendszer, ami most nem bírta a gyűrődést

Ha ezekre néztünk, korábban évek során át szinte egyenes árfolyamvonalakat láttunk. Ez teljesen eltér a forint és a többi közép-európai deviza fel-le lengő árfolyampályáitól, aminek az az oka, hogy a lej árfolyamát a román jegybank menedzselte: ha egy szinten túlgyengült volna, akkor devizáért vásárolni kezdte és visszapofozta a vonal mögé.

Ha nem nagy a forgalom, ezt könnyedén lehet csinálni, csakhogy megugró forgalomban már veszélyes,

hiszen a devizatartalék véges,

és nemegyszer esett meg a történelemben, hogy egy ország devizáját nagy összegű spekulatív támadás érte, erről Soros György tudna bőven mesélni.

A megszorítások és az EU-barátság jövőjét megkérdőjelező kormánybukás kapcsán pedig speciálisan veszélyes helyzet állt elő, amihez hasonlókat 2024 vége óta már élt át az ország, de a lej akkor nem szállt el úgy, mint ahogy most.

Az euró ellenében a pénteki 5,1-es szintről csütörtökre 5,26-on is túlra taszították, és ilyen gyönge még sose volt. Miközben szomszédunk ugyanazt az energiaválságot éli át, mint Magyarország, a forint ellenében a lej több mint hétéves mélypontra siklott, és 67,7 forintnál is kevesebbet ér: a megszorítások kezdete előtt még majdnem 84 forintot kellett adni érte.