Figyelmeztetést adtak ki a PB-gáz-palackok miatt

A cég rendszeres minőség-ellenőrzése során olyan lehetséges eltérést észlelt a töltési folyamatban, amely miatt nagyon kis számban előfordulhat, hogy egyes gázpalackok töltési tömege meghaladja az előírt határértéket. A Flaga a biztonság érdekében arra kéri vásárlóit és partnereit, hogy ellenőrizzék az esetlegesen érintett palackokat, és szükség esetén jelentsék be azokat. A vállalat vállalja a palackok biztonságos ellenőrzésének megszervezését – számol be a vállalattól kapott tájékoztatás alapján az Origo.

Ellenőrizni kell a kérdéses gázpalackokat

A figyelmeztetés kizárólag azokra a Flaga által töltött PB-gáz-palackokra vonatkozik, amelyekben a töltet tömege túllépi a megengedett maximális értéket.

A vállalat közlése szerint, ha a palack még nincs használatban, vagy legfeljebb 30 perce csatlakoztatták, akkor ellenőrizni kell. Amennyiben azonban már legalább 30 perce rendellenesség nélkül működik, nincs szükség további teendőre.

Az ügyfeleknek és viszonteladóknak azt javasolják, hogy vizsgálják meg, hogy fennáll-e a palack túltöltöttségének lehetősége.

Az ellenőrzés menete a következő:

A 11,5 kilogrammos palack esetében a mérés előtt el kell távolítani a palacksapkát. Más típusoknál nincs alumíniumsapka.

Meg kell vizsgálni a szelepen található zsugorfóliát, de csak akkor szükséges további lépés, ha az Flaga fólia.

Meg kell keresni a palackon az üres tömeget (tára) jelölést, vagyis a dombornyomott számot, nem pedig a matricán szereplő adatot.

A palackot sapka nélkül le kell mérni, ehhez akár konyhai vagy fürdőszobai mérleg is használható.

A mért tömegből ki kell vonni az üres tömeget (tára).

Az így kapott értéket össze kell hasonlítani a zsugorfólián feltüntetett töltési tömeggel.

Ha az eredmény magasabb a fólián megadott értéknél, akkor a palack túltöltöttnek minősül. Ebben az esetben azt haladéktalanul be kell jelenteni a +36 1 999 1835-ös telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

A vállalat mindenkit arra kér, hogy fokozott körültekintéssel járjon el, és maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat.

A feltételezhetően érintett palackokat tilos használni, értékesíteni, forgalomba hozni, szállítani, kiüríteni vagy javítani.